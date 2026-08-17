¿El aceite vegetal de soya es bueno? La respuesta a la polémica en La Casa de los Famosos

Durante las últimas horas se han difundido algunas declaraciones dentro de La Casa de los Famosos, asociadas, presuntamente, a una marca de aceite vegetal. Esto levantó la duda de si el aceite de soya es bueno para cocinar o es tan malo como dicen.

Recientemente, durante una charla entre los habitantes de La Casa de los Famosos 2026 para decidir lo que comprarían para la despensa de la semana, Yahir hizo un comentario que muchos consideraron desafortunado.

Luego de que sus compañeros le dijeran que no era necesario comprar más aceite, pues ya tenían en la casa, el cantante respondió que el que había era muy malo y no deberían consumirlo, incluso lo comparó con un “aceite de carro”.

Si bien, el exacadémico no mencionó un producto específico, los seguidores no tardaron en asociarlo con Nutrioli, el que se suele ver en la casa cuando cocinan. Sin embargo, la propia marca se deslindó de cualquier relación con el programa.

Los aceites vegetales son los más populares para cocinar Canva

Nutrioli se deslinda de La Casa de los Famosos

En un comunicado difundido en sus redes sociales, el aceite vegetal de soya señaló que no es patrocinador del reality show y, cualquier expresión o contenido dentro de la producción es ajeno a su marca y no representa sus principios ni valores.

Asimismo, reafirmó que, desde hace más de 20 años, trabajan para contribuir al bienestar de las familias mexicanas a través de productos de alta calidad.

Pese a ello, la conversación en redes sociales continúa, pues mientras algunos respaldan los comentarios de Yahir, otros aseguran que este aceite está presente en su cocina, incluyendo a chefs y nutriólogos.

El aceite de soya es uno de los más populares en las cocinas mexicanas, pues es relativamente económico, además de tener un sabor suave, por lo que no afecta el sabor de los platillos, sin dejar de lado que se puede usar para freír, saltear u hornear.

Sin embargo, sabemos que no todo lo popular es necesariamente saludable, lo que lleva a la pregunta de si el aceite vegetal de soya es bueno y seguro para cocinar.

¿Qué es el aceite vegetal de soya?

El aceite de soya pertenece al grupo de los aceites vegetales, es decir, que se obtienen de distintas partes de plantas, principalmente de semillas, frutos o granos. En este caso, específicamente, se obtiene de las semillas de la planta de soya.

En la cocina, las grasas vegetales permiten cocinar los alimentos mediante transferencia de calor, ayudan a evitar que se adhieran a determinadas superficies, contribuyen a desarrollar aromas y sabores, y pueden mejorar la textura de los platillos.

Para garantizar la seguridad de su uso, en México existe una norma que establece especificaciones mínimas de calidad para el aceite comestible puro de soya destinado al consumo humano o a la elaboración de otros alimentos.

En ese sentido, el aceite de soya destaca por su contenido de grasas poliinsaturadas, en especial ácido linoleico, un ácido graso omega-6. También contiene ácido alfa-linolénico (ALA), que pertenece a la familia omega-3, aunque no es igual al de los pescados.

El aceite de soya se obtiene de la semilla de esta planta Canva

¿Es seguro cocinar con aceite de soya?

Existen muchos mitos alrededor de los aceites vegetales, especialmente de algunos tipos, como el de soya. Pero, aunque existen algunas consideraciones que se deben tomar, en general, se considera seguro para cocinar.

Actualmente, no existe evidencia que respalde que el aceite de soya de nivel alimentario sea perjudicial. De hecho, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, señala que este aceite no contiene colesterol y además aporta vitamina E, que actúa como antioxidante.

Por lo tanto, ayuda a evitar los riesgos de enfermedades cardiovasculares, facilita el tránsito de la sangre y protege a las arterias y el corazón. Claro, la clave está en las cantidades que consumimos y el resto de los alimentos con que se combina.

Sobre la idea de que el aceite de soya produce inflamación crónica, información de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, señalan que, por sí mismo y si se consume en cantidades normales, no causa inflamación.

El problema es cuando se consume en exceso en alimentos ultraprocesados o cuando lo reutilizamos y calentamos mucho al freír, pues se altera su composición y genera compuestos inflamatorios.

Por eso, una de las principales recomendaciones es no dejar que los aceites humeen. De ser así, es mejor desecharlo, lo mismo si tiene un olor desagradable a oxidación o rancidez. De igual modo, los aceites de cocina no se deben reutilizar.

Finalmente, otra consideración a tomar en cuenta es en caso de alergia a la soya. Si bien, el grado de refinación puede eliminar gran parte de las proteínas que desencadenan las reacciones alérgicas, solo un médico puede determinar si es seguro su uso.

El aceite de soya no se debe calentar demasiado o reutilizar Canva

¿Cómo elegir un buen aceite de soya?

Revisa el tipo de aceite y elige uno que sea de soya puro , en lugar de una mezcla de aceites vegetales.

, en lugar de una mezcla de aceites vegetales. Evita los aceites parcialmente hidrogenados por su relación con las grasas trans industriales.

Considera la fecha de caducidad antes de comprar. Si bien, se cree que el aceite no caduca , en realidad puede oxidarse con el tiempo, por lo que es mejor comprar uno con suficiente ventana de tiempo antes de caducar para mantener su calidad.

, en realidad puede oxidarse con el tiempo, por lo que es mejor comprar uno con suficiente ventana de tiempo antes de caducar para mantener su calidad. También importa cómo lo guardas. La recomendación de los expertos es conservarlo en un lugar fresco y oscuro, en lugar de al lado de la estufa que es una fuente de calor.

Desecha el aceite que huela a rancio u otro olor desagradable, pues es un indicador de que está deteriorado y no se debe consumir.

El aceite de soya y, en general, los aceites vegetales, pueden consumirse de forma segura. La clave está en su moderación y que formen parte de una dieta variada y equilibrada.

Así que, independientemente de cualquier polémica en redes sociales, si tienes alguna duda sobre el consumo de un alimento, consulta a tu médico o nutriólogo.