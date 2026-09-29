Aprende cómo hacer chips de calabaza crujientes y saludables en casa, ¡el mejor snack para el otoño! Es una receta sencilla al horno para la temporada, una de las mejores formas de rendir culto a los ingredientes de estación.

Las papitas en todas sus presentaciones siempre son una gran opción; lo malo es que muchas veces pueden no ser la opción más nutricional. Pero para esos momentos, hay un gran aliado: la calabaza.

La calabaza se convierte en la reina indiscutible de las cocinas durante esta temporada, no solo por su versatilidad culinaria, sino por su perfil nutricional excepcional. Transformar este vegetal en crujientes chips caseras eleva la botana a una experiencia gourmet sin complicaciones.

A diferencia de las botanas industriales de paquete, saturadas de aceites refinados y sodio en exceso, las chips de calabaza hechas en casa ofrecen un equilibrio ideal entre texturas crujientes y beneficios nutricionales.

Prepara la receta con un control total sobre la calidad de los ingredientes, el punto de sal y el tipo de grasa utilizada. Es una opción perfecta para disfrutar durante una tarde de películas, acompañar una tabla de quesos de temporada o servir como un picoteo ligero entre comidas.

Chips de calabaza Canva

Receta de chips de calabaza crujientes

Ingredientes:

1 calabaza pequeña

1.5 a 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de sal marina fina

1/2 cucharadita de ajo en polvo

1/2 cucharadita de pimentón ahumado (dulce o picante, según preferencia)

1/4 cucharadita de pimienta negra recién molida.

Opcional para versión dulce: 1 cucharadita de canela en polvo, 1/4 cucharadita de nuez moscada y 1 cucharada de azúcar de coco o mascabado

Preparación:

Lava meticulosamente la piel externa de la calabaza con un cepillo para vegetal bajo agua fría para eliminar restos de tierra. Pela la calabaza con un pelador de verduras afilado. Corta la calabaza por la mitad a lo largo y retira la pulpa blanda y las semillas con ayuda de una cuchara sólida (reserva las semillas para tostarlas más tarde). Para que las chips se deshidraten y doren de manera homogénea, todas las rebanadas deben tener exactamente el mismo grosor. Acomoda las rodajas de calabaza en una sola capa sobre hojas de papel absorbente. Espolvorea una pizca muy ligera de sal sobre ellas y déjalas reposar durante 15 minutos; transcurrido ese tiempo, presiona suavemente otra hoja de papel absorbente sobre las rodajas para secarlas por completo. Coloca las rodajas secas en un tazón amplio. Añade el aceite de oliva virgen extra y mezcla delicadamente con las manos asegurándote de que cada lámina quede apenas barnizada con una capa imperceptible de aceite. Agrega la sal, el ajo en polvo, el pimentón ahumado y la pimienta negra, distribuyendo las especias de manera uniforme. Precalienta el horno a 150 °C. Coloca papel sulfurizado sobre dos bandejas para horno; distribuye las rodajas en una sola capa, asegurándote de que no se superpongan entre sí. Hornea durante 20 minutos. Retira las bandejas, da la vuelta a cada chip cuidadosamente con una espátula delgada y vuelve a hornear durante 15 a 20 minutos adicionales. Mantén una vigilancia estrecha durante los últimos 5 minutos, ya que el paso de dorado a quemado ocurre muy rápido. Saca las chips del horno cuando los bordes estén ligeramente ondulados y dorados. Transfiérelas inmediatamente a una rejilla metálica para enfriar. A medida que pierdan temperatura y el vapor residual se evapore, se volverán completamente crujientes. Deja reposar las chips de calabaza durante al menos 10 minutos antes de consumir.

Receta de chips de calabaza Canva

¿Con qué maridar las chips de calabaza?

Pica finamente romero fresco y mezcla con sal marina y un toque de ajo en polvo.

Añade una capa de queso Parmesano Reggiano o Grana Padano microrallado durante los últimos 3 minutos de horneado para formar una costra crujiente de queso.

Mezclar pimentón de la Vera ahumado, una pizca de pimienta de Cayena y comino en polvo para un perfil especiado de inspiración mediterránea o asiática.

Receta de chips de calabaza Canva

¿Cómo guardar las chips de calabaza?

Utiliza tarros de cristal con cierre hermético o bolsas con sellado ziploc de grado alimenticio; incluye un pequeño saquito de gel de sílice de uso alimentario en el fondo del frasco o una pequeña gasa con granos de arroz crudo para que absorban cualquier rastro de humedad atmosférica.

Sigue el paso a paso de las chips de calabaza crujientes; disfruta del sabor, la textura y los nutrientes que ofrece esta receta.