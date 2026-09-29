¿Cuál es el origen de los panuchos yucatecos? Una auténtica leyenda gastronómica

¿Sabes cuál es el origen de los panuchos yucatecos? Esta historia es una auténtica leyenda gastronómica que se remonta al siglo XIX, donde un comerciante recibía diariamente a viajeros hambrientos que buscaban un bocado rápido, sabroso y reconfortante para continuar su trayecto.

Lo que comenzó como un tentempié improvisado para aliviar el estómago de los caminantes terminó convirtiéndose en una obra maestra de la cocina de recoveco: un platillo que combina la herencia técnica de la milpa maya con la influencia de los ingredientes llegados del viejo continente.

Hablar del panucho no es solo hablar de antojo o de comida callejera; es abrir una ventana al mestizaje culinario de la región de la península de Yucatán.

Historia del panucho Canva

¿Cuál es el origen de los panuchos?

De acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse, el origen de los panuchos viene de la mano de su creador, Don Ucho o Hucho. El hombre tenía un puesto de comida; aquí, tomó una tortilla de maíz, le hizo una incisión en la capa superior para crear un pequeño bolsillo, la rellenó con frijoles negros colados y le añadió encima un toque de huevo cocido y cebolla.

Los viajeros quedaron maravillados por la combinación de texturas y el ingenio de la preparación, por lo que comenzaron a llamar a este bocadillo "el pan de Don Hucho", que terminó por convertirse en panucho.

Posteriormente, con la llegada de nuevos ingredientes a la península y las haciendas, la receta original con huevo duro evolucionó. Los cocineros locales incorporaron la carne de pavo o pollo deshebrada, el marinado en recado rojo o achiote, el aguacate fresco y la cebolla morada curtida en naranja agria, fijando así el estándar clásico que conocemos hoy en día.

Origen de los panuchos Canva

¿Cómo se hace un auténtico panucho?

Se forma una tortilla de masa de maíz nixtamalizado y se cuece ligeramente en el comal hasta que se infla de manera natural. Con la tortilla aún caliente, se levanta con cuidado la fina piel superior (el hollejo) y se unta una capa de frijol negro colado y refrito con manteca de cerdo y hoja de epazote. Se pasa la tortilla rellena por manteca de cerdo o aceite muy caliente durante unos segundos para lograr esa superficie dorada que resiste el peso de los ingredientes. Se coloca una cama de lechuga fresca picada, el pavo horneado o guisado en pibil, rodajas de jitomate, aguacate criollo y una porción generosa de cebolla morada curtida con sal, orégano y jugo de naranja agria.

Hoy en día, encontramos diversas variedades de panuchos, quitando o poniendo ingredientes extras; sin embargo, la receta original es la conocida en la península de Yucatán.

Origen de los panuchos Canva

¿Cuál es la carne que debe llevar el panucho?

Originalmente se utilizaba carne de pavo de monte o pavo criollo horneado. Con el tiempo, el uso de pollo deshebrado, cochinita pibil y lechón se volvió sumamente popular y aceptado.

El panucho rompe fronteras

El panucho representa un hito dentro de la antropología alimentaria de México. La península de Yucatán permaneció geográficamente aislada del resto del país durante siglos debido a la selva y la falta de vías terrestres masivas, lo que fomentó el desarrollo de una cocina autóctona con fuertes raíces mayas y conexiones comerciales marítimas con Europa, Cuba y Nueva Orleans.

Actualmente, el panucho ha trascendido fronteras. Se encuentra presente tanto en las taquerías populares de los mercados de Mérida y Campeche como en menús de cocina de autor en Nueva York, Madrid y Ciudad de México, consolidándose como una prueba de que la necesidad, el ingenio y el buen sabor pueden cambiar la historia de la gastronomía para siempre.

Los panuchos son una de las creaciones más emblemáticas y queridas de la gastronomía del sureste mexicano. Su origen es legendario, ¡al igual que su sabor!