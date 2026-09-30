Cómo hacer helado de cempasúchil artesanal: del altar a la mesa de postres

Aprende cómo hacer helado de cempasúchil artesanal, conoce la receta del altar a la mesa de postres y transforma en comida uno de los símbolos visuales y aromáticos más potentes de la cultura mexicana.

La flor de cempasúchil (Tagetes erecta), conocida comúnmente como la "flor de veinte pétalos" por su etimología en náhuatl (cempoalxóchitl), es utilizada ancestralmente para guiar el camino de las almas durante la festividad del Día de Muertos.

Su tono anaranjado vibrante y su perfume característico evocan nostalgia, calidez y tradición. Sin embargo, en los últimos años, esta icónica flor ha cruzado la frontera entre los altares y la cocina, convirtiéndose en un ingrediente dentro de la repostería contemporánea.

A través de técnicas adecuadas de infusión, es posible extraer la intensidad de sus pigmentos naturales y aceites esenciales sin saturar la mezcla.

Así puedes preparar helado de cempasúchil y aprovechar al máximo la flor; de manera artesanal, se transforma en una experiencia sensorial sofisticada que sorprende tanto al paladar refinado como a los amantes de la cocina experimental.

Helado de cempasúchil Canva

Receta de helado de cempasúchil

Ingredientes:

4 a 5 piezas grandes de flores de cempásuchil (exclusivamente los pétalos, lavados y desinfectados)

2 tazas de leche entera

1 taza de crema para batir

4 yemas de huevo

2/3 de taza de azúcar estándar o refinada

2 cucharadas de miel de abeja pura

1 cucharadita de extracto natural de vainilla

1 cucharadita de ralladura de naranja

1/8 de cucharadita de sal fina

Preparación:

Separa cuidadosamente los pétalos de cempasúchil del receptáculo verde (la base de la flor); sumérgete en agua fría con unas gotas de desinfectante para alimentos durante 10 minutos. Enjuaga con suavidad y sécalos completamente sobre papel absorbente. En una cacerola, vierte la leche entera, la crema para batir, la mitad del azúcar, la miel y la ralladura de naranja. Lleva la mezcla a fuego medio hasta que comience a emitir vapor sin llegar a romper en hervor. Agrega los pétalos de cempasúchil limpios, remueve bien, retira la cacerola del fuego y tapa. Deja infusionar la mezcla durante 30 a 40 minutos para que los aceites aromáticos de la flor se transfieran a la base láctea. Pasado el tiempo de infusión, vierte la mezcla (junto con los pétalos) en una licuadora de alta potencia y procesa durante 30 segundos para triturar los pétalos y liberar su color natural anaranjado. Pasa la preparación por un colador fino o una malla de extracción, presionando con una espátula para obtener un líquido suave, homogéneo y libre de partículas grandes. En un tazón, bate las 4 yemas de huevo con la otra mitad del azúcar hasta que la mezcla se torne pálida y ligeramente espumosa. Vierte gradualmente un cazo de la leche infusionada tibia sobre las yemas sin dejar de batir con un batidor de globo; vuelve a verter toda la mezcla de yemas en la cacerola con el resto de la leche. Cocina a fuego bajo, revolviendo constantemente en forma de ocho, cuidando que la mezcla no hierva. La natilla estará lista cuando cubra la parte posterior de la cuchara y, al pasar un dedo, la línea quede marcada. Agrega la pizca de sal y el extracto de vainilla, mezcla bien y retira del fuego. Cuela nuevamente la mezcla sobre un recipiente de vidrio o acero inoxidable colocado sobre un baño de agua con hielo para cortar la cocción de inmediato. Una vez fría, cubre al contacto con plástico adherente y refrigera por un mínimo de 4 horas (idealmente toda la noche) para que maduren los aromas. Para hacer el helado de cempasúchil, puedes ojear la máquina y verter la mezcla fría en la heladora; procesa durante 20 a 30 minutos hasta obtener una consistencia cremosa. De forma manual, vierte la mezcla en un recipiente hermético apto para congelador. Congela durante 45 minutos, retira y bate vigorosamente con un batidor o tenedor para romper los cristales de hielo. Repite este procedimiento cada 30 minutos durante las primeras 3 horas. Congela por un total de 6 a 8 horas antes de servir.

Receta de helado de cempasúchil Canva

¿Se pueden comer todas las flores de cempasúchil?

Las flores de cempasúchil adquiridas en viveros convencionales, floristerías o mercados de ornato suelen estar tratadas con plaguicidas, pesticidas sintéticos, fertilizantes sistémicos y conservadores químicos, los cuales son nocivos para el consumo humano.

Si vas a utilizar la cempasúchil para recetas, lo ideal es adquirirla en lugares donde se cultiva para uso gastronómico u orgánico certificado. Alternativamente, pueden cosecharse en huertos urbanos propios a partir de semillas orgánicas.

Asimismo, es vital lavar minuciosamente los pétalos y eliminar cualquier resto de insectos o tierra, asegurándose de retirar por completo los sépalos y el receptáculo verde, los cuales concentran alcaloides de sabor amargo e irritante.

Receta de helado de cempasúchil ChatGPT

Elaborar helado de cempasúchil en casa para la hora del postre no solo es un ejercicio culinario gratificante, sino una forma de rendir homenaje a la herencia biocultural de México.