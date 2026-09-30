Aprende cómo hacer cupcakes de calabaza para el otoño, esponjosos y aromáticos con una receta sencilla. Su dulzura natural y su textura suave los convierten en lo mejor para la temporada, llenando los hogares de una calidez única.

La calabaza es el ingrediente clave durante el otoño, como un símbolo gastronómico para la época. Así como puedes utilizarla para preparaciones como hot cakes, también funciona como un elemento para diversos postres deliciosos que conectan con las tradiciones culinarias de la época de cosecha.

Prepara estos cupcakes de calabaza para disfrutar durante todo el otoño; representan la fusión ideal entre la repostería clásica y la riqueza aromática de la estación. Cada bocado combina la humedad distintiva de la hortaliza con un equilibrio de las especias, creando una experiencia sensorial completa.

Cupcakes de calabaza Canva

Receta de cupcakes de calabaza

Ingredientes:

200 g de puré de calabaza natural (previamente cocido al vapor o al horno)

180 g de harina de trigo de todo uso

150 g de azúcar moreno o mascabado

50 g de azúcar blanco refinado

120 ml de aceite vegetal de sabor neutro (girasol o maíz)

2 huevos grandes a temperatura ambiente

1 cucharadita de polvo para hornear

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 1/2 cucharaditas de mezcla de especias de otoño (canela, jengibre, nuez moscada y clavo)

1/2 cucharadita de sal fina

1 cucharadita de extracto natural de vainilla

Preparación:

Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo. Coloca capacillos de papel para cupcakes en una bandeja metálica de 12 cavidades. En un tazón mediano, tamiza la harina de trigo junto con el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio, la sal y la combinación de especias. Integra con un batidor de globo y reserva. En un tazón amplio, integra el azúcar moreno, el azúcar blanco y el aceite vegetal. Bate enérgicamente durante dos minutos hasta formar una mezcla homogénea. Agrega los huevos uno a uno, batiendo bien tras cada adición, e incorpora el extracto de vainilla. Añade el puré de calabaza a la mezcla húmeda y bate a velocidad media hasta que la textura quede uniforme y lisa. Incorpora los ingredientes secos a la preparación líquida en dos tandas. Mezcla utilizando una espátula de silicona con movimientos envolventes, únicamente hasta que no se observen rastros de harina. Distribuye la preparación en los capacillos, llenando tres cuartas partes de la capacidad de cada cavidad para permitir un crecimiento uniforme durante la cocción. Lleva al horno durante 18 a 22 minutos. Para comprobar el punto óptimo, inserta un palillo de madera en el centro de un cupcake; este debe salir limpio o con unas pocas migas secas. Retira la bandeja del horno y deja reposar durante cinco minutos. Posteriormente, traslada los cupcakes de calabaza a una rejilla metálica para que se enfríen por completo antes de cualquier decoración.

Cupcakes de calabaza Canva

¿Cuáles son las especias que no deben faltar en la receta?

Canela

Jengibre en polvo

Nuez moscada

Clavo de olor

Al calentar estas especias durante el horneado, los aceites esenciales se solubilizan en las grasas de la masa, distribuyendo el aroma de forma homogénea en todo el bizcocho. Preparar esta mezcla fresca en casa tostando levemente las especias antes de molerlas transforma de forma notable el perfil aromático de cualquier receta.

Receta de cupcakes de calabaza Canva

Toppings para los cupcakes:

Crema de queso

Merengue suizo tostado

Crema pastelera de chocolate blanco y jengibre

Crema de mantequilla al caramelo salado

P epitas de calabaza caramelizadas

Nueces pacanas tostadas

Canela fina en polvo

El secreto para lograr un cupcake de calabaza perfecto radica en seguir el paso a paso de esta receta. Conviértete en experto de la ciencia de los postres de otoño.