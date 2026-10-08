Aprende cómo hacer agua de azahar casera para pan de muerto; sigue la receta paso a paso para este extracto destilado de las flores del naranjo que impregna cada miga con un perfume nostálgico, evocando los recuerdos y la espiritualidad del Día de Muertos.

Mientras que la mantequilla y la ralladura de cítricos otorgan calidez y notas frescas a la masa, el auténtico sello característico de los hornos tradicionales radica en la incorporación del agua de azahar.

A nivel técnico y culinario, utilizar un agua de azahar preparada en casa transforma por completo la textura e intensidad aromática de la repostería. A diferencia de las esencias sintéticas o extractos comerciales concentrados, la infusión artesanal preserva la sutileza de los aceites esenciales del azahar.

Sigue el paso a paso para preparar agua de azahar casera para pan de muerto; aprende a controlar el tiempo de reposo y la pureza del agua; te convertirás en un experto que respeta los procesos en la cocina.

Agua de azahar casera Canva

Receta de agua de azahar casera para pan de muerto

Ingredientes:

100 g de flores frescas de azahar o 50 g de flores secas de grado alimenticio

500 ml de agua mineral natural o filtrada (libre de cloro)

1 cucharada de ralladura fina de naranja fresca (opcional)

Cacerola de acero inoxidable o peltre con tapa hermética.

Recipiente de vidrio ámbar u opaco con cierre para almacenamiento.

Malla fina, gasa de algodón o filtro para café

Preparación:

Si utilizas flores frescas, retira tallos, hojas verdes o pequeños insectos. Lávalas suavemente sumergiéndolas en agua fría y seca sobre papel absorbente sin apretar para no romper los pétalos ni perder aceite esencial. Vierte el agua mineral en la cacerola de acero inoxidable y lleva a ebullición. Tan pronto alcance el primer hervor, retira inmediatamente el recipiente del fuego; incorpora las flores de azahar (y la ralladura de naranja, si decides utilizarla) y mezcla suavemente con una cuchara para sumergir todo el material vegetal. Cubre la cacerola con su tapa para evitar la fuga de los vapores cargados de compuestos aromáticos. Deja reposar la preparación a temperatura ambiente en un espacio fresco y oscuro durante un periodo continuo de 24 horas. Transcurrido el tiempo de reposo, vierte el líquido a través de la malla fina o gasa de algodón sobre un recipiente limpio. Permite que el extracto fluya sin exprimir en exceso las flores. Vierte el agua de azahar obtenida en un frasco de vidrio oscuro (de preferencia ámbar o azul) previamente esterilizado. Conserva el frasco herméticamente cerrado en el refrigerador; el agua de azahar casera para pan de muerto mantendrá sus propiedades intactas hasta por 2 o 3 meses.

Agua de azahar casera para pan de muerto Canva

¿Cómo incorporar el agua de azahar al pan de muerto?

En recetas estandarizadas para 500 g de harina de trigo, la proporción recomendada de agua de azahar casera oscila entre 1 y 2 cucharadas soperas.

Agrégala en la etapa inicial del amasado junto con los huevos y los líquidos principales, permitiendo que la red de gluten absorba la infusión antes de integrar la mantequilla.

La mantequilla actúa como fijador natural, atrapando el perfume floral y evitando que se evapore por completo ante las altas temperaturas del horno.

Agua de azahar casera Canva

¿Qué puedo utilizar si no tengo agua de azahar?

Un sustituto práctico para mantener el perfil cítrico consiste en emplear partes iguales de ralladura fresca de naranja y limón.

Para los entusiastas de la cocina mexicana y la panadería artesanal, dominar la elaboración del agua de azahar es una herramienta técnica para enriquecer un sinfín de preparaciones dulces.