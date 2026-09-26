¿El café instantáneo más barato del súper es también el mejor evaluado?

Millones de personas en México arrancan el día con una cucharada de café soluble, pero pocas veces revisan si esa taza cumple realmente lo que promete la etiqueta. Un nuevo estudio de calidad de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), publicado en agosto de 2026 en la Revista del Consumidor, puso a prueba en laboratorio nueve marcas de café soluble para verificar su contenido de cafeína, humedad, azúcares y la posible presencia de almidón, un indicador de adulteración.

El resultado desafía la creencia de que pagar más garantiza mejor calidad: cuatro de las nueve marcas analizadas no lograron aprobar todos los parámetros evaluados, mientras que las cinco restantes -entre ellas una de las opciones más económicas del anaquel- cumplieron cabalmente con la normatividad vigente.

La marca mejor evaluada, según Profeco, ofrece una lección clara sobre la relación entre precio y calidad.

Así calificó Profeco a las nueve marcas puestas a prueba

El estudio de calidad de Profeco determinó que Great Value, la marca propia de Walmart, fue la mejor evaluada entre las nueve marcas de café soluble analizadas.

El laboratorio de la dependencia encontró que el producto reportó 4.2 por ciento de humedad, un pH de 4.9, 4 por ciento de contenido de cafeína y 1.7 por ciento de azúcares totales, sin rastro de almidón, cumpliendo con los parámetros que Profeco exige para considerarlo café soluble puro. Al momento del estudio, el frasco de 200 gramos se vendía en alrededor de 85 pesos; actualmente el mismo producto se cotiza cerca de 129 pesos en tiendas Walmart en línea.

Para dar contexto de calidad-precio, Profeco comparó ese resultado con marcas de mayor arraigo comercial, como Nescafé Clásico, que también aprobó los parámetros de calidad, pero cuyo frasco de 200 gramos cuesta actualmente alrededor de 140 pesos, unos 11 pesos más que el ganador del estudio. Otras marcas que sí cumplieron con la normatividad fueron Café Garat Gourmet, Jacobs Gourmet Suave Blend, Los Portales de Córdoba Tradicional y CAFIVER Negro Café.

No todas las marcas salieron bien calificadas. Café Mis Raíces, Kaapeh, Café Punta del Cielo y Altezza no lograron aprobar la totalidad de los parámetros de calidad evaluados por el organismo, de acuerdo con la cobertura periodística que cita el estudio oficial.

La metodología de Profeco para este tipo de estudios incluye la verificación del etiquetado comercial -que la información en el empaque coincida con el contenido real- y pruebas fisicoquímicas de laboratorio que detectan si un producto fue diluido con ingredientes ajenos al café, como almidones o rellenos, una práctica que reduce la calidad sin que el consumidor lo note a simple vista.

El hallazgo se suma a una lista de estudios recientes del organismo en los que productos de marca propia o de menor costo superan en desempeño a marcas históricas del mercado, reforzando la recomendación de Profeco de que el precio no siempre es sinónimo de calidad, y que revisar los resultados de sus estudios antes de ir al supermercado puede representar un ahorro real sin sacrificar lo que se lleva a la taza.