Prepara un licuado de avena con café, una fusión de ingredientes para despertar con energía. Esta receta también tiene su buena dosis de fibra, una solución matutina rápida y muy nutritiva.

El licuado de avena con café surge como la respuesta ideal para aquellos que buscan optimizar su tiempo sin sacrificar el paladar. Esta bebida no es simplemente un desayuno líquido; es una sinergia perfecta entre la liberación prolongada de energía que ofrece el cereal y el estímulo cognitivo inmediato de la cafeína.

La avena, al hidratarse y procesarse, aporta una cremosidad sedosa que emula la densidad de un batido tradicional, pero con un perfil mucho más noble. Por su parte, el café actúa como el eje vertebral del sabor, aportando notas amargas y tostadas que equilibran la dulzura natural de los complementos.

Es una base versátil que permite desde la simplicidad del grano recién molido hasta la sofisticación de especias como la canela o el cardamomo.

Al combinar estos dos pilares de la dieta global, transformamos el acto de desayunar en un ritual de vitalidad. Además, no hay que olvidar que los licuados de avena son sumamente versátiles, ¡encuentras de todo!

Disfruta de esta receta de licuado de avena con café y despierta con energía todos los días, se convertirá en una herramienta poderosa para enfrentar la jornada laboral o el entrenamiento físico.

Licuado de avena con café Canva

Licuado de avena con café

Ingredientes:

40 gramos de avena entera o en hojuelas

½ taza de café preparado (frío o a temperatura ambiente)

¾ de taza de leche (entera, almendras o avena)

1 plátano maduro

1 cucharadita de esencia de vainilla

Una pizca de canela en polvo

1 cucharada de miel de abeja o jarabe de agave (opcional)

Hielo

Preparación:

Si tienes tiempo, deja reposar la avena en la leche durante 10 minutos. Asegúrate de que el café esté concentrado. Si usas café soluble, disuelve dos cucharaditas en los 120 ml de agua. Si es de cafetera, deja que se enfríe para no calentar la mezcla. Vierte primero los líquidos (leche y café) en el vaso de la licuadora; agrega la avena hidratada, el plátano troceado, la vainilla y la canela. Licúa a velocidad alta durante al menos 45 a 60 segundos. Agrega los cubos de hielo y licúa por 15 segundos más para enfriar la mezcla y darle cuerpo. Sirve inmediatamente y decora con un poco más de canela o granos de café triturados.

Licuado de avena con café Canva

Tips extra para el licuado:

Si eres intolerante a la lactosa o sigues una dieta vegana, las bebidas vegetales de coco o anacardos añaden una capa de grasa saludable que mejora la experiencia sensorial.

Para quienes buscan un extra de proteína (ideal para post-entrenamiento), se puede añadir una medida de proteína en polvo sabor vainilla o chocolate.

Si prefieres evitar el plátano por su contenido de azúcar, puedes sustituirlo por crema de cacahuate o almendras. Aunque el sabor será menos dulce, por lo que podrías requerir un poco de estevia o dátiles para equilibrar.

Licuado de avena con café Canva

¿Por qué es bueno desayunar avena?

La avena es considerada un "superalimento" debido a su composición química. Según estudios de la Universidad de Harvard, este cereal es rico en fibra soluble, la cual forma un gel en el tracto digestivo que ralentiza la absorción de carbohidratos.

Esto significa que, a diferencia de los cereales azucarados que provocan picos de insulina, la avena proporciona un flujo constante de glucosa al cerebro y los músculos.

Además, su contenido proteico es superior al de otros cereales comunes como el arroz o el maíz. Contiene avenantramidas, un tipo de antioxidante casi exclusivo de la avena que ayuda a reducir la inflamación sistémica y a mejorar la salud arterial. Al consumirla en licuado, facilitamos la ingesta de estos nutrientes de manera rápida y eficiente.

Aprovecha tu mañana con este licuado de avena con café, la mejor fusión de ingredientes para impulsar tu día y tu estado de ánimo, ¡es delicioso!