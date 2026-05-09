¿Dónde se ubican las banderillas que V de BTS comió durante el concierto en México?

BTS, en su paso por México, está haciendo historia. Desde su visita al Palacio Nacional hasta comer una banderilla en pleno cierre de concierto. Esto último, como ARMY y antojadizos que somos, invita a preguntar: ¿dónde se ubican y cuánto cuestan?

Este suceso ha confirmando que la elección gastronómica de un ídolo global puede transformar un emprendimiento local en un estandarte de la cultura popular urbana.

¿Dónde se ubican las banderillas que V de BTS comió durante su concierto en México? Canva

¿Dónde se ubican las banderillas de Taehyung en CDMX?

Las banderillas que cautivaron a V pertenecen al negocio Banderillas del Mini. Cuentan con dos sedes principales en la Ciudad de México: una en Lago Zúrich y otra en las inmediaciones del Metro San Joaquín.

Banderillas del Mini: Sedes y horarios oficiales

Si quieres vivir la experiencia "Bangtan", debes acudir a la sucursal de Lago Zúrich de lunes a sábado (15:00 a 21:00 hrs) o a San Joaquín de lunes a viernes (17:00 a 22:00 hrs).

Para ARMY, este lugar no es solo un puesto de comida, sino un sitio de memoria colectiva tras el paso de los siete integrantes por tierras aztecas.

El precio del snack más famoso de BTS en México

Aunque los precios varían según el relleno (queso, salchicha o combinadas), las banderillas en este establecimiento suelen oscilar entre los $40 y $70 pesos mexicanos, siendo una opción sumamente accesible para el público general.

Es importante destacar que la pieza que consumió Taehyung fue una cortesía (regalo gratuito por hospitalidad) del negocio, según confirmaron los dueños en sus redes sociales oficiales tras la oleada de dudas de los fans.

¿Dónde se ubican las banderillas que V de BTS comió durante su concierto en México? Canva

El impacto de V (Taehyung) en la economía local

No es la primera vez que Kim Taehyung muestra su amor por la cocina mexicana; su participación previa en un programa grabado en Bacalar ya había puesto los reflectores sobre el sazón nacional y su capacidad de adaptación.

El efecto "Midas" del cantante ha provocado que estas sucursales experimenten un aumento masivo de visitas, consolidando el K-food (comida coreana) fusionado con el estilo callejero mexicano como una tendencia imparable.

¿Por qué se volvieron tan virales estas banderillas?

La viralidad explotó cuando ARMY comenzó a etiquetar masivamente al negocio, agradeciendo el trato hacia el "Winter Bear". La comunidad incluso se ofreció a pagar la cuenta de V, demostrando un alto nivel de compromiso social.

Este tipo de interacciones digitales se denominan engagement orgánico (interacción natural y sin pago publicitario de por medio), lo que otorga a "Banderillas del Mini" una autoridad única en el nicho de entretenimiento y comida.

¿Dónde se ubican las banderillas que V de BTS comió durante su concierto en México? Instagram

Consejos para tu visita a Banderillas del Mini

Si planeas ir, te recomendamos llegar temprano, especialmente en fines de semana, ya que las filas han crecido tras el anuncio de que el negocio también tendrá presencia en los accesos del concierto (Acceso D y Pista Sur).

No olvides llevar tu lightstick o algún distintivo morado para conectar con otros fans que, al igual que tú, buscan saborear el mismo bocado que su ídolo favorito.

La próxima vez que disfrutes de una banderilla, recuerda que no solo estás consumiendo un snack, sino participando en un momento histórico que unió a Seúl con la Ciudad de México a través del paladar.