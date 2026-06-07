La alineación perfecta: Lugares para comer en las sedes mundialistas mexas

Durante el Mundial habrá hambre de gol, pero también de buena comida: Esta no puede faltar ni dentro ni fuera del estadio; descubre lo mejor de la comida típica de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Tacos al pastor en “El Huequito”

El símbolo de la CDMX se compone por carne de cerdo marinada, cocinada en un trompo vertical y servida con piña, cebolla, cilantro y salsa.

El Huequito presume el título de la primera taquería en servirlos. Con una historia de casi 70 años, continúan saciando el antojo de chilangos y visitantes con su con la receta secreta.

Ubicación: La sucursal original está en el centro histórico: calle Ayuntamiento 21, colonia Cuauhtémoc.

Gorditas de chicharrón en “La Vikina”

La combinación de masa con chicharrón prensado es un clásico del centro del país. El secreto del sabor está en su superficie dorada e interior suave.

Cerca del Estadio Azteca hay un pequeño local donde debes hacer fila por lo ricas que son: La Vikina. También hay gorditas de frijol, queso, requesón y combinadas, a buen precio.

Ubicación: Calzada del Hueso 3196/1, colonia Ejido Viejo de Sta Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

Tortas de chilaquiles en “La Esquina del Chilaquil”

La CDMX es conocida por meter todo en un bolillo y los chilaquiles no son la excepción. La ecuación es simple: totopos bañados en salsa dentro del pan, acompañados de proteína.

El lugar más famoso para comerlas es La Esquina del Chilaquil. Los chilaquiles rojos o verdes se acompañan con pollo deshebrado, milanesa o cochinita pibil, una comida completa.

Ubicación: Alfonso Reyes 139, esquina con Tamaulipas, colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Tortas ahogadas con Don José “El de la Bicicleta”

Uno de los símbolos gastronómicos de Guadalajara se prepara rellenando un birote con carne de cerdo, para después sumergirlo en una salsa tan picosa como elijas.

Las de Don José “El de la Bicicleta” son unas de las más populares. Nacidas en 1960, se caracterizan por su salsa de jitomate cruda y por servirse en bolsa para irlas comiendo como dicta la tradición.

Ubicación: Calle Mexicaltxingo 27, barrio Mexicaltzingo.

Carne en su jugo en “Las originales carnes Santa Tere”

Otro plato tapatío imperdible. Se prepara con bistec de res en trozos finos, fritos en grasa tocino y cocinados con su propio jugo; se sirven con frijoles de la olla y tocino dorado.

“Las originales carnes Santa Tere” se atribuyen su creación. Nacidas en 1968, mantienen el sabor tradicional y ofrecen otros platillos, como jugo de carne y tacos.

Ubicación: Calle José María Vigil 1551, colonia Villaseñor.

Birria en la “Birriería David”

Un viaje a Guadalajara no está completo sin tacos de birria. Se prepara untando la carne de borrego o chivo con salsa de chiles, para cocerla envuelta con pencas de maguey.

Para una buena birria ve a la Birriería David, recomendada por la Guía Michelin. Pese a ser un lugar pequeño, su experiencia de más de 60 años garantiza el sabor.

Ubicación: Segundo piso del mercado ubicado en Calle Joaquín Angulo 188 E, zona Centro Barranquitas.

Cabrito en “El Gran Pastor”

Uno de los platillos más emblemáticos de Monterrey nace con la cría de la cabra asada al carbón o a las brasas, lo que permite resaltar el sabor natural de la carne.

El Gran Pastor es uno de los restaurantes más famosos para comer cabrito. Con 50 años de tradición, ofrece diferentes cortes del cabrito, asado o en salsa.

Ubicación: Tiene varias sucursales, una en el centro con dirección en avenida Constitución 300, zona Centro, en la planta baja del hotel Crowne Plaza.

Carne asada en “Los Legendarios”

Si hay algo que representa a Nuevo León es su industria ganadera y la carne asada. La aguja norteña, el short rib y el rib eye, son solo algunos ejemplos de lo que puedes probar.

Para disfrutar el sabor de la tradición, Los Legendarios tienen un menú que incluye desde mollejas y tuétanos asados, hasta costilla, aguja norteña y top Sirloin.

Ubicación: Tienen varias sucursales, una en el circuito de San Nicolás de los Garza, con dirección en avenida Universidad 1009-A.

Chicharrón de “La Ramos”

Monterrey eleva el clásico chicharrón hecho con piel de cerdo en uno más carnoso, dorado por fuera y suave por dentro.

Las Carnes Ramos crearon esta delicia usando papada y cachete de cerdo. Cómpralo por kilo en sus sucursales, listo para comer, solo o en taco.

Ubicación: Una de sus carnicerías se encuentra en avenida Paseo de los Leones 2717, Cumbres tercer sector.

Desde las garnachas chilangas y la birria tapatía, hasta la tradicional carne asada regia, hay mucho por saborear en las sedes mundialistas de México.