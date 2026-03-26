Prepara unas albóndigas de frijol, la receta vegetariana más sencilla para Cuaresma; transforma un ingrediente básico de la alacena en un platillo sofisticado, reconfortante y lleno de textura.

La Cuaresma en México y muchos países de Latinoamérica es mucho más que un periodo de observancia religiosa; es un renacimiento gastronómico que desafía la creatividad en la cocina.

Durante estos cuarenta días, la restricción de carnes rojas ha dado lugar a una herencia culinaria rica en legumbres, pescados y vegetales. Las albóndigas de frijoles surgen como una respuesta ingeniosa y deliciosa a esta tradición.

Desde un punto de vista cultural, el frijol ha sido la columna vertebral de la dieta mesoamericana por milenios. De acuerdo con el Gobierno de México, se trata de una legumbre cuya cosecha se destina principalmente al consumo de nuestro país.

En la cocina de vigilia, este grano no solo cumple la función de saciar el hambre, sino que aporta la estructura proteica necesaria para sustituir a la res o al cerdo.

Al preparar las albóndigas de frijol, se evoca la nostalgia de los guisos caseros de la abuela, pero con un giro vegetal que las hace más ligeras y fáciles de digerir, ideales para las tardes cálidas de primavera.

Receta de albóndigas de frijoles Canva

Receta de albóndigas de frijol

Ingredientes:

500 g de frijoles negros cocidos (bien drenados, sin caldo)

100 g de pan molido o panko (ajustar según humedad)

2 huevos grandes (actúan como aglutinante)

50 g de cebolla blanca finamente picada

2 dientes de ajo triturados

1 cucharadita de comino en polvo

10 g de cilantro fresco picado

5 g de sal fina

2 g de pimienta negra molida

4 jitomates grandes y maduros

1/4 de cebolla blanca

1 diente de ajo

1 chile chipotle en adobo (opcional, para el toque ahumado)

500 ml de caldo de vegetales o agua

1 rama de epazote o cilantro

50 ml de aceite vegetal (para sellar)

Preparación:

En un tazón grande, machaca los frijoles con un prensapapas hasta obtener un puré rústico (con algunos trozos enteros para dar textura). Evita usar licuadora para que no quede demasiado líquido. Agrega la cebolla, el ajo, el cilantro, el comino, la sal y la pimienta. Mezcla bien; incorpora los huevos uno a uno y comienza a añadir el pan molido poco a poco hasta que la masa sea manejable y no se pegue excesivamente a las manos. Toma porciones de aproximadamente 40 g y forma esferas uniformes. Refrigéralas por 20 minutos; este paso es vital para que mantengan su forma al cocinarse. Licúa los jitomates con la cebolla, el ajo y el chipotle. Sofríe esta mezcla en una olla con un poco de aceite durante 5 minutos. Agrega el caldo y deja que hierva a fuego lento. Mientras el caldo hierve, sella las albóndigas en un sartén con aceite caliente hasta que doren por fuera. Pásalas con cuidado al caldillo hirviendo. Cocina todo junto por 10 a 12 minutos a fuego bajo. Añade el epazote al final para aromatizar.

Receta de albóndigas de frijoles Canva

Tips para preparar las albóndigas:

Enfría la mezcla antes de freír ayuda a que las grasas y almidones se asienten.

Si eres vegano, puedes sustituir el huevo por una "chía de huevo" (1 cucharada de chía por 3 de agua), que aporta una viscosidad similar.

Nunca lances las albóndigas crudas directamente al caldo líquido. El sellado crea una costra de Maillard que protege la estructura interna.

Puedes utilizar el clásico frijol negro, así como frijol bayo o flor de mayo, los cuales dan como resultado una albóndiga más suave y cremosa, ideal para salsas verdes de tomate.

Los frijoles negros tienden a retener mejor su forma bajo calor prolongado, lo que los convierte en los candidatos ideales para guisos caldosos.

Receta de albóndigas de frijoles Canva

¿Con qué acompañar las albóndigas de frijoles?

Tradicionalmente, las albóndigas de frijoles se sirven sobre una cama de arroz blanco con chícharos, que ayuda a absorber el caldillo de jitomate. Sin embargo, una guarnición de verduras al vapor o una ensalada de nopales aporta la frescura necesaria para contrastar la densidad del frijol.

En cuanto a la bebida, un agua de jamaica con romero o un vino rosado joven con notas frutales complementan perfectamente el toque ahumado del chipotle y la calidez del comino en las albóndigas.

Estas albóndigas de frijol no solo son una excelente versión vegetariana para Cuaresma, sino que también resultan económicas y versátiles, fáciles para personalizar con lo que más se te antoje.