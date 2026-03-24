Frijoles mexicanos: cuáles son los más nutritivos para una dieta saludable

Conoce cuáles son los frijoles mexicanos más nutritivos para una dieta saludable, ¡forman parte de la identidad gastronómica del país!

Desde los tradicionales frijoles de la olla hasta los refritos o los que acompañan tacos, enchiladas y antojitos, esta leguminosa ocupa un lugar central en la cocina mexicana desde hace miles de años, de acuerdo con el Gobierno de México.

De hecho, el frijol es uno de los cultivos básicos de Mesoamérica y ha sido un elemento clave en la alimentación de las civilizaciones prehispánicas. Junto con el maíz y el chile, el frijol integra la llamada “tríada mesoamericana”, una combinación alimentaria que ha sustentado a las poblaciones del territorio mexicano durante siglos.

En México, existen numerosas variedades de frijol: negro, bayo, pinto, peruano, flor de mayo, ayocote, entre otros. Cada uno tiene características particulares en sabor, textura y también en su composición nutricional. Si vas a comprar el mejor, ¡checa cuál es!

Frijoles negros Canva

¿Cuáles son los frijoles mexicanos más nutritivos?

Frijol negro

El frijol negro es uno de los más populares en el sur de México y en la península de Yucatán. También es muy común en la cocina caribeña y latinoamericana.

Desde el punto de vista nutricional, destaca por su alto contenido de antioxidantes, especialmente compuestos llamados antocianinas, que también se encuentran en alimentos como los arándanos. Al mismo tiempo, una taza de frijoles puede aportar proteína, fibra, hierro, magnesio y folato.

Frijol pinto

El frijol pinto es probablemente el más consumido en el norte de México y en muchas regiones de Estados Unidos. Su textura cremosa lo hace ideal para preparar frijoles refritos.

En términos nutricionales, es muy similar al frijol negro. Proporciona una cantidad considerable de proteína vegetal, fibra dietética y hasta ácido fólico.

Frijoles pintos Canva

Frijol bayo

El frijol bayo es muy común en el centro de México. Tiene un color beige claro y un sabor suave que lo hace ideal para sopas y guisos.

Nutricionalmente, ofrece proteínas vegetales, fibra dietética, vitaminas del complejo B y minerales como hierro y zinc

Frijol peruano

El frijol peruano es muy apreciado por su textura suave y su sabor delicado; aunque su color claro puede hacer pensar que es menos nutritivo, la realidad es que mantiene un contenido significativo de proteínas, fibra y minerales.

Frijol ayocote

El ayocote es una variedad tradicional mexicana que se caracteriza por su gran tamaño. Se utiliza en platillos regionales como sopas y guisos. Aunque se consume menos que otras variedades, su valor nutricional es comparable al de otros frijoles: proteínas, fibra y micronutrientes esenciales.

Frijoles peruanos Canva

Entonces, ¿cuáles son los frijoles más nutritivos?

Desde el punto de vista nutricional, todos los frijoles son altamente nutritivos. Sin embargo, algunos estudios sugieren que las variedades oscuras —como el frijol negro— pueden tener un mayor contenido de antioxidantes.

Esto se debe a la presencia de pigmentos naturales que actúan como compuestos protectores para el organismo.

Consejos para aprovechar mejor los nutrientes de los frijoles:

Remojar los frijoles durante varias horas antes de cocinarlos puede ayudar a mejorar su digestibilidad.

La cocción adecuada facilita la absorción de nutrientes.

Preparaciones muy grasosas, como frijoles refritos con mucha manteca, pueden reducir los beneficios nutricionales del alimento.

Los frijoles mexicanos siguen siendo un alimento esencial para millones de personas, gracias a sus nutrientes son básicos en la dieta de nuestro país.