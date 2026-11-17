En sus tres años de administración, Guadalupe Taddei desmanteló la plantilla laboral del Instituto Nacional Electoral que contaba con décadas de profesionalización y experiencia, para contratar personal leal a su proyecto, sin experiencia, y que permitió la construcción de la red de corrupción que recientemente se descubrió en el Instituto.

Tan solo de oficinas centrales, Taddei sustituyó al 71.44% de los mandos medios y altos que ingresaron en administraciones anteriores, y al 80% de la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional que no tiene puesto de vocalía.

De la plantilla operativa, solo de oficinas centrales, la sustitución fue de 44.59% y del Servicio Profesional que sí ocupa vocalías en las Juntas Locales y Distritales el 40.60%.

Este diario tuvo que cotejar los reportes de personal de 2023 con los de 2026 para sacar estas cifras, luego que se encontró que personal con décadas de trabajo en el INE se mencionaba con fecha de ingreso reciente, cuando solo había cambiado de adscripción, criterio que no permitía conocer la antigüedad real de los trabajadores de oficinas centrales y del SPEN.

También cabe señalar que, en 2024, en el programa de retiro voluntario se adhirieron 522 personas y en 2025, con el anuncio de una reforma electoral próxima, se fueron más de mil, cuando antes de 2018 las cifras no sobrepasaban los 100 retiros en cada programa.

Fue a partir de 2018 con el ascenso de la 4T al poder, las descalificaciones del expresidente López Obrador, amenazas de reformas electorales y recortes millonarios al presupuesto, que se disparó el número de personas que empezó a inscribirse en el programa de retiro voluntario.

Sin embargo, la cifra volvió a tener un pico aún más alto (más de 1,500 personas en dos años con programa de retiro voluntario) en la presidencia de Guadalupe Taddei.

El INE cuenta con alrededor de 17 mil empleados, de los cuales 16 mil cuentan con plaza presupuestal y el resto trabaja por honorarios permanentes. Las cifras sobre retiro voluntario son del total de empleados del Instituto, mientras la de mandos medios y altos, así como operativos, solo son para la plantilla de oficinas centrales en la Ciudad de México.

Realidad laboral en el INE

Al revisar los reportes de nuevos ingresos laborales del INE, de un total de 914 plazas de mandos altos y medios, se registraron 653 ingresos a partir del 4 de abril de 2023, lo que representa un cambio del 71.44% en este nivel.

Se trata de jefes de departamento, líderes de proyecto, subdirectores, directores de área y directores ejecutivos.

En tanto, de 2,738 personas servidoras públicas adscritas a plaza presupuestal solo de oficinas centrales, 1,221 ingresaron a partir de la llegada de la exconsejera presidenta, lo que equivale al 44.59% de la plantilla.

Aquí se incluyen plazas de chofer, asistentes, secretarias, analistas, auditores y otros cargos operativos.

En cuanto a plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional, es decir, personal que directamente organiza las elecciones en las juntas locales y distritales, así como personal altamente especializado en el Registro Federal de Electores y otras áreas, resultó que, de un total de 861 plazas de personal sin cargo de vocal, 697 registraron ingresos posteriores al 4 de abril de 2023, lo que representa el 80.95% de sustituciones.

En cuanto a vocales locales y distritales, el total es de 1,660 puestos y se tiene registro de 674 nuevos ingresos, por lo que ese personal fue desplazado por gente de nuevo ingreso en 40.60% de la plantilla.

Aquí hay que señalar que las plazas para el servicio se ocupan según un concurso público que consta de exámenes y entrevistas que se realizan cada año para las plazas vacantes.

Quiere decir que durante los pasados tres años 674 vocalías renunciaron a sus cargos.

La información fue extraída de la página de Transparencia y Protección de Datos Personales - Obligaciones Generales, secciones VI y VII, del reporte más reciente trimestral de 2026 del INE.

Excélsior alertó desde el 27 de mayo de 2024 que, durante 2023, habían “renunciado” el 28% de los mandos altos y medios y el 11% de jefes de departamento, luego de la política de espionaje e intimidación que implantó Taddei en contra de los “lorencistas”, personal que se encontraba en la plantilla laboral, incluso desde los tiempos de Woldenberg, pero que no se sometieron a los abusos de la presidenta Taddei.

En esa nota, los exconsejeros presidentes Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés y Luis Carlos Ugalde comentaron a Excélsior que, ante el cambio de la presidencia, esa oficina era la única que se renovaba por completo, pues siempre se apostó por la continuidad de la profesionalización del personal de directores de área para abajo.

Esa publicación se dio 10 meses después del inicio de la investigación que hizo Excélsior, por el ocultamiento de información y falseo de datos que caracterizó a la administración de Taddei en temas de transparencia.

Antes, el 12 de febrero de 2024, Excélsior denunció la entrega de datos falsos mediante solicitud de acceso a la información pública sobre la plantilla laboral y para el 3 de abril, este diario advirtió sobre el ocultamiento de los currículos de empleados afines a Taddei.

El modus operandi

Desde 2023 trabajadores del Instituto empezaron a comentar a la prensa las intimidaciones y malos tratos que recibían del personal que Taddei contrató.

Revisión de teléfonos celulares antes de salir del turno, acoso laboral, gritos y amenazas, denuncias ante el OIC para presionarlos, despidos sin finiquito y desacato a sentencias laborales del Tribunal Electoral, trabajo excesivo por “jefes” que no tenían idea del manejo del área y cuyos subordinados debían hacerles el trabajo, así como una gran cantidad de aviadores por los que se debía trabajar.

En adición, los directores ejecutivos, en su mayoría, no podían ni designar a sus secretarios particulares, mucho menos a formar su propio equipo de directores de área o subdirectores.

Todo ese personal era acomodado por Taddei y los servidores infiltrados de José Alfredo Hernández Casillas.

Resalta el caso de Juan Carlos Cuervo, quien se ostentaba como jefe de oficina de la Secretaría Ejecutiva, pero que no aparecía en ningún directorio o reporte de ingreso de personal, igual que Lourdes Piña, quien llevaba las relaciones públicas de la oficina de la presidencia.

Ambos contaban con espacios y personal para su labor, dentro del Instituto, pero nunca aparecieron en los registros de trabajadores.

En tanto, si algún director ejecutivo disentía de alguna de las decisiones del grupo del proveedor, era llamado a cuentas por la secretaria ejecutiva Claudia Arlette Espino.

El pasado 26 de octubre, fecha en la que la entonces presidenta Taddei envió su renuncia a la Cámara de Diputados, las sonrisas volvieron a los pasillos del INE, esta reportera recibió decenas de mensajes celebrando la renuncia y dos semanas después los torniquetes fueron inhabilitados, las cámaras con micrófonos desinstaladas e inició el final de lo que los trabajadores con antigüedad llaman “la época más oscura del INE”.