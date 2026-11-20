A pesar que las auditorías internas comprobaron un manejo íntegro del presupuesto y un trabajo profesional de su personal médico y técnico, el Senado decidió desmantelar su Servicio Médico, para contratar a personas cercanas al Secretario General de Servicios Administrativos, Óscar Palomera.

Con amenazas e incluso con métodos no apegados a la ley, como despedidos de palabra, sin oficios ni sustento juírido para la baja del personal, la Secretaría General de Servicios Administratiovos del Senado ordenó el despido paulatino y constante de todo el personal que trabajó durante 28 años en los Servicios Médicos del Senado, incluidos especialistas como cardiólogos.

Se comprobó que, en el ejercicio del gasto, la Dirección General de Servicios Médicos se apega al marco legal aplicable y los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, transparencia y honradez”, dice la auditoría realizada por personal que también forma parte del grupo político de Óscar Palomera, que es el ejecutor de las decisiones de Adán Augusto López Hernández en materia administrativa del Senado.

La auditoría correspondiente al año 2025 dice que “de la auditoría a la Dirección General de Servicios Médicos, se comprobó que el desarrollo de sus actividades las realiza en el marco de la normatividad interna del Senado de la República; no obstante, se detectaron áreas de oportunidad para mejora, principalmente en materias de control interno y de capacitación”.

Resultados obtenidos

Detalla que “cabe destacar que el área auditada durante la ejecución de la auditoría atendió en tiempo los resultados obtenidos y los hallazgos preliminares reportados, mostrabndo disposición al implementar mecanismos para fortalecer la mejora continua y eficientar controles en procedimientos relevantes para el desarrollo de sus actividades, así como instrumentar acciones para capacitación de doctorfes, enfermeras y paramédicos en materia de servicios médicos.

“Por lo anterior expuesto se tienen elementos para determinar que la revisión efectuada cumplió con el objetivo de la auditoría, sin omitir que la Dirección General de Servicios Médicos lleva a cabo el fortalecimiento de acciones para la actualización de la normatividad vigente y de sus controles internos, de conformidad con sus modelos de operación”.

Resalta que “del análisis realizado a la información proporciuonada por la Dirección General de Servicios Médicos no se determinaron hallazgos pendientes de atención para el establecimiento de sugerencias u observaciones. No obstante, se precisa que el área auditada continuará implementando medidas para la mejora y control interno y dando seguimiento a las acciones en materia de capacitación para el personal de esa Dirección General”.

Radiografía del desmantelamiento Servicio Médico del Senado: 28 años de operación bajo la lupa Auditoría 2025 limpia: El órgano interno concluyó cero observaciones y cero sugerencias en el ejercicio del gasto.

El órgano interno concluyó cero observaciones y cero sugerencias en el ejercicio del gasto. Alcance histórico: Brindó atención —incluso domiciliaria— a 768 senadores a lo largo de 11 Legislaturas y atendió urgencias de infarto entre trabajadores.

Brindó atención —incluso domiciliaria— a a lo largo de y atendió urgencias de infarto entre trabajadores. Bajas irregulares: Extrabajadores denuncian despidos de palabra, sin oficios ni sustento jurídico, incluyendo especialistas como cardiólogos.

Extrabajadores denuncian despidos de palabra, sin oficios ni sustento jurídico, incluyendo especialistas como cardiólogos. Salida del titular: El doctor Juan Francisco Omaña Villa (jefe del área desde 1998 e integrante del Senado desde 1994) dejó el cargo tras diferencias con Óscar Palomera.

Así, la auditoría precisa que “no se determinaron sugerencias en esta auditoría” y “no se determinaron observaciones en esta auditoría”.

El trabajo realizado en el Servicio Médico del Senado, que salvó la vida a diversos trabajadores, por la atención oportuna y la canalización inmediata a servicios de hospitales públicos a pacientes con síntomas de infarto; brindó atención incluso domiciliaria a los 768 senadores de la República de 11 Legislaturas.

De acuerdo con la información obtenida entre los extrabajadores del Servicio Médico, el desmantelamiento comenzó con el acoso laboral al doctor Juan Francisco Omaña Villa y su posterior despido.

Juan Francisco Omaña Villa ingresó al Senado en 1994, en la presidencia de Fernando Ortiz Arana; desde 1998 es jefe de la Unidad de Servicios Médicos. Cada vez que concluía un periodo sexenal de senadores, él era liquidado, pero lo recontrataban los senadores entrantes. Las diferencias con Óscar Palomera, sin embargo, lo llevaron a poner fin a su carrera dentro del Senado, donde fue el responsable de equipar el Servicio Médico y profesionalizar sus servicios.