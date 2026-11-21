La venta de animales de compañía en mercados, tianguis, bazares, calles y vehículos queda prohibida en México tras la aprobación de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, destacó el Partido Verde. Con este ordenamiento únicamente establecimientos registrados y autorizados podrán comercializar ejemplares, restringiendo además su promoción en plataformas digitales sin permisos y vetando la venta de animales enfermos o lesionados.

La normativa, impulsada con propuestas de legisladores ecologistas, exige a los comercios contar con espacios adecuados, ventilación, limpieza, alimentación y atención veterinaria, además de entregar documentación sobre el origen y estado de salud del ejemplar que identifique tanto al comprador como al vendedor.

En materia de traslado, prohíbe transportar animales suspendidos de su cuerpo, en jaulas que causen lesiones o asfixia, y movilizar ejemplares enfermos cuando corra riesgo su vida, salvo por urgencia médica; tampoco podrán emplearse golpes ni instrumentos punzocortantes durante la carga y descarga.

Respecto a espectáculos y actividades recreativas, los organizadores deberán disponer de permisos, instalaciones óptimas, personal capacitado y planes de manejo veterinario para evitar el sufrimiento antes, durante y después de cada evento. Asimismo, se prohíbe el uso de castigos en el adiestramiento y la utilización de animales vivos como señuelos de ataque. Para zoológicos, acuarios y aviarios, la ley demanda medicina preventiva y enriquecimiento ambiental, impidiendo exhibir ejemplares lesionados o con signos evidentes de dolor.

Finalmente, el instituto político enfatizó que el principal reto radica en vigilar el cumplimiento efectivo mediante inspecciones constantes y sanciones oportunas. De acuerdo con el partido, la actividad económica o recreativa no debe sostenerse a costa del sufrimiento animal, por lo que esta legislación marca un avance decisivo en su protección nacional.