FGR realiza primeros cateos en el INE por contratos ligados a Guadalupe Taddei

La presidenta provisional del Consejo General del INE, Blanca Cruz García, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó las primeras diligencias, ligadas a encontrar indicios sobre el otorgamiento de contratos a empresarios vinculados a la expresidenta del instituto, Guadalupe Taddei.

Las investigaciones iniciaron en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral (INE) en Viaducto Tlalpan y Periférico, así como en la Torre Zafiro, ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México.

El pasado 6 de noviembre luego de señalamientos de probable conflicto de interés entre Guadalupe Taddei y el contratista Alfredo Hernández Casillas, los consejeros del INE presentaron una denuncia formal ante la FGR por el caso.

Asimismo, el Órgano Interno de Control (OIC) informó a la Cámara de Diputados que había llevado seis denuncias penales a la misma instancia por los delitos de uso ilícito de atribuciones, uso de documento falso, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público, cohecho y los que determine la autoridad.

Los agentes ministeriales presentaron requerimientos de información para diversas áreas del INE. Así, en las oficinas centrales se solicitó material de la Secretaría Ejecutiva, mientras que en la Tore Zafiro se revisaron archivos de la Dirección de Recursos Materiales.

Los agentes ingresaron a la Secretaría Ejecutiva, cuyo encargado del despacho es Roberto Félix López, y de la Dirección de Administración, donde laboraban varios operadores del proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

“Esto no es algo que nos avisen, ellos nos requieren y nosotros solo disponemos del acceso, las sedes y las áreas. Lo que nosotros tenemos que hacer es atender con diligencia y cooperación”, informó la presidenta provisional del INE.

Precisó que las oficinas de Guadalupe Taddei, acusada por probables actos de corrupción por el propio instituto, no han sido requeridas para su revisión, aunque destacó que las indagatorias no han concluido.

“No, en la oficina de la presidencia no hubo ninguna diligencia. Sí en la Secretaría Ejecutiva, por ejemplo, pero no es que se revisen las áreas, lo que hacen es que nos dicen necesitamos este requerimiento de información.

“Puede ser que se tarden unos días, unas horas o que nos hagan un nuevo requerimiento para continuar; todas las instancias competentes nos están pidiendo información, pero no significa que todas hagan diligencias físicas”, expresó la consejera presidenta provisional.

Cruz García manifestó que la revisión de la autoridad implica auditorías forenses y también se confiscan documentos digitales o copias, con el objetivo de comprobar la participación de funcionarios en la otorgación de contratos a los proveedores y dar seguimiento a la ruta del dinero.

“Pueden pedir un acuerdo, oficio, unos contratos. Ellos revisan documentos y en el trámite supervisan los procedimientos de colaboración, qué áreas participaron, quién requirió, cuáles fueron las órdenes, entre otras cosas”, explicó a los medios de prensa.

“Recordemos que está en el ámbito de competencia de estas autoridades, hacer requerimientos de información o bien acudir a las instalaciones para tener este acceso a la información. Nos hacen una notificación donde requieren que les podamos dar acceso a las instalaciones para que revisen documentos”, puntualizó Cruz García.