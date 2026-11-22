Por Marisol Escárcega

¿Recuerdan que a finales de marzo comentábamos en este espacio que no todo lo que se pinta de morado es feminismo?, bueno, pues esta práctica (purple washing) está de vuelta con el arranque el próximo miércoles de los 16 días de activismo que, cada año, desde 1991, se llevan a cabo en muchos países, México incluido.

Políticos, empresas, escuelas y demás instancias han pintado no sólo de morado sus perfiles, sino además de naranja, color que se ha usado durante años para impulsar acciones en contra de la violencia a las mujeres.

Su estrategia es la misma que en marzo: ganar clics, seguidores o congraciarse, porque, volvamos a recalcar, ¿quién o qué empresa en estos tiempos no se pronuncia a favor de la mujer? Son discursos, son perfiles con vivos morados o naranjas, pero no son para nada acciones.

Veo que los diversos partidos o empresas han organizado jornadas para las mujeres, donde invitan a ponentes a hablar de “temas importantes”, los mismos de siempre: violencia en el noviazgo, feminicidios, desapariciones, en los que invariablemente vuelven a hacer responsables a las mujeres de su seguridad, de su integridad y de su vida.

Nos vuelven a recomendar que abramos los ojos ante las red flags, que no confiemos en el love bombing, que nos retiremos al primer insulto o maltrato, que vayamos a hacernos chequeos de salud, que dejemos la pena atrás, incluso, hay talleres de emprendimiento.

No entienden el significado de estos 16 días de activismo, que inician el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y terminan el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. No entienden que su origen se debe al feminicidio de las hermanas Mirabal en República Dominicana durante la dictadura de Leónidas Trujillo.

No comprenden que no son 16 días de propaganda personal o empresarial, sino de memoria histórica, de conmemorar luchas que costaron vidas, de resistencias que siguen vigentes; de demandas y exigencias que están pendientes pese al avance que pregonan.

Los 16 días de activismo para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas deben tener como objetivo que, de manera individual y colectiva, reflexionemos sobre todas las violencias que se siguen ejerciendo en contra de nosotras y entonces llevar a cabo acciones tangibles para que se creen mejores condiciones y esa realidad cambie.

Están bien las ponencias, pero ¿por qué quienes organizan esos conversatorios no se ponen a hurgar en el ojo propio?, es decir, estamos esperando que las empresas tengan protocolos y castigos para los violentadores, que cuando una compañera sea agredida no tenga que callarse, sino que encuentre apoyo o, que no tenga que verse orillada a renunciar porque se convirtió en madre y el home office no existe en su trabajo.

¿Por qué las autoridades de las escuelas de cualquier nivel, públicas o privadas, no organizan jornadas para escuchar las demandas de las estudiantes, para que, por ejemplo, denuncien sin temor a los maestros o compañeros acosadores?

¿Por qué las autoridades no dejan de organizar conferencias donde presuman baja en incidencia delictiva y mejor sacan de las gavetas esos casos a los que no les han dado ni tiempo ni justicia o, qué tal reunirse con las colectivas de madres buscadoras?

Son 16 días de activismo para hacer, no para vestirse con la bandera morada o naranja e irse paseando por las calles banalizando al movimiento feminista, de eso ya tenemos bastante y, sinceramente, ya estamos hartas de su hipocresía, de discursos baratos, de promesas o de gobiernos liderados por mujeres que aseguran que llegaron todas, sí, pero todas sus aliadas y cómplices, porque las mujeres de a pie se siguen jugando la vida cada día.