Sigue la limpia en el INE: piden la renuncia a tres altos directivos, uno de ellos cercado a Taddei

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García, confirmó que el Consejo General del organismo solicitó las renuncias de tres altos directivos más del órgano autónomo.

De los dimitentes, sólo uno es cercano a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Taddei y al proveedor José Alfredo Hernández Casillas; se trata del titular de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), Jorge Egren Moreno.

Asimismo, dejaron sus puestos el director ejecutivo del Registro Federal de Electores (DERFE), Alejandro Sosa; y la titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), Yessica Alarcón.

“Recordemos que, se los he venido mencionando con anticipación, hemos estado revisando todo el funcionamiento de todas las áreas.

“En acuerdo, entonces, con las consejerías, hemos empezado ya con algunas áreas que consideramos deben renovarse para mejorar el funcionamiento de la propia área de cara al proceso electoral ¿Cuáles son? SPEN, UTCE y DERFE", señaló.

Además, la presidenta provisional del Consejo General del INE, Blanca Cruz, admitió que todavía hay suspicacias sobre la influencia de funcionarios cercanos a Guadalupe Taddei en el instituto.

La consejera presidenta aseguró que las decisiones sobre los mando a del instituto y su remoción únicamente las toman las 10 consejerías de manera colegiada desde que salió Guadalupe Taddei.

En la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, representantes partidistas del PAN, PRI y PAZ expresaron preocupación por el ajuste de 14 por ciento del presupuesto del instituto, equivalente a 6 mil millones de pesos.

La consejera presidenta, Blanca Cruz, expresó que, una vez que sean notificados oficialmente del recorte, revisarán la decisión tomada por la mayoría en la Cámara de Diputados.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey afirmó que el INE tendrá dos prioridades: garantizar la realización de las elecciones de 2027 y responder al aumento salarial de trabajadores de los módulos de atención ciudadana.