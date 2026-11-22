Por Juan B. Ordorica*

Hay fechas que el calendario cívico reserva para la memoria histórica, pero que la realidad implacable de nuestra tierra termina por teñir de pólvora y desasosiego. Lo ocurrido el día de ayer, 20 de noviembre, en el norte de Sinaloa, nos sacude hasta la médula y nos instala en una angustia colectiva que resulta imposible disimular. Sería sumamente fácil caer en los lugares comunes de la crónica ligera y tejer ironías fáciles sobre el aniversario de la Revolución Mexicana y los estruendosos enfrentamientos contra grupos criminales; sin embargo, recurrir a esa retórica sarcástica sería una frivolidad imperdonable cuando Sinaloa atraviesa una hora tan sombría y no está, bajo ninguna circunstancia, para juegos de palabras.

Ayer el cielo de Guasave, del valle del Évora y de la región de Ahome se rasgó bajo una sinfonía bélica que heló la sangre de miles de familias. No fueron los acordes de las bandas de guerra escolares ni los desfiles conmemorativos los que marcaron el pulso de la jornada, sino el estruendo inconfundible, seco y devastador de las armas de alto poder. Al sonoro rugir de las miniguns disparadas desde el aire, el norte del estado despertó abruptamente de su letargo para confrontar una realidad que muchos preferían mirar a la distancia, creyendo que el epicentro de la tormenta se mantendría confinado en el centro de la entidad.

Los criminales también aprenden de las guerras. Lo sucedido en Guasave no se podría entender sin los antecedentes de los Culiacanazos. Los cárteles aprendieron que, cuándo uno de sus lideres de más alto rango es detenido, apuestan por salir a desquiciar la ciudad y a incendiar todo lo que está a su paso. Por otra parte, las autoridades también caen en esa estrategia perversa. Dejan que los delincuentes hagan de las suyas hasta dejar que las horas transcurran para “retomar el control” de las zonas.

Para comprender la magnitud del sismo provocado por el operativo de ayer, es indispensable mirar hacia atrás y dimensionar quién era el objetivo principal de la incursión federal. Isidro Meza no era un operador improvisado ni un jefe de plaza pasajero; encabezaba un cártel eminentemente regional, pero dotado de una estructura financiera, logística y armada extraordinariamente poderosa. Durante largos años, su organización resistió con ferocidad los embates incesantes de otros grupos criminales de la región que intentaron, una y otra vez, arrebatarle el control territorial de los corredores estratégicos del norte sinaloense.

Su historial de confrontación no se limitó a las disputas entre facciones delictivas. En la memoria política y policiaca de Sinaloa permanece vivo aquel episodio de abierta hostilidad y enfrentamiento directo que sostuvo durante el sexenio encabezado por Mario López Valdez, cuando el aparato estatal chocó de frente con la estructura de Meza en una serie de operativos y refriegas que marcaron a fuego la gestión de Malova. Desde entonces, el líder regional logró consolidar un bastión que parecía inexpugnable, adaptando sus operaciones a las nuevas demandas del mercado ilícito internacional.

La prueba más contundente del alcance global y del volumen operativo que llegó a manejar esa estructura quedó expuesta hace apenas unos años, cuando las fuerzas federales ejecutaron en territorio sinaloense el decomiso histórico más grande de pastillas de fentanilo del que se tenga registro. Aquel cargamento monumental, que encendió todas las alarmas binacionales y exhibió la capacidad industrial de producción y trasiego en la zona, pertenecía precisamente a la red comandada por Isidro Meza. No hablamos, pues, de una célula menor, sino de una pieza fundamental en el engranaje del narcotráfico contemporáneo.

En el complejo y volátil tablero de la guerra interna que desangra a Sinaloa desde hace meses, su organización no permaneció neutral ni al margen de las definiciones. Sin necesidad de ponerle etiquetas ni nombres propios a las facciones en pugna, es un hecho sabido en todos los círculos de análisis que el grupo de Meza había tomado partido de manera decidida en la contienda actual, inclinándose hacia uno de los bandos y aportando músculo, territorio y recursos logísticos en una disputa donde cada alianza altera el equilibrio de fuerzas en todo el estado.

Esa relevancia estratégica explica la magnitud de la fuerza desplegada el día de ayer para concretar su captura. El operativo no tuvo precedentes recientes en la zona norte: helicópteros artillados sobrevolando a baja altura y descargando ráfagas de fuego desde las alturas para neutralizar los anillos de seguridad del objetivo. La respuesta violenta en tierra no se hizo esperar y sumió a la región en el caos absoluto en cuestión de minutos, dejando una estela de destrucción y pánico entre la población civil que quedó atrapada en medio del fuego cruzado.

Las imágenes que circularon a lo largo del día estremecen por su crudeza: decenas de vehículos incendiados atravesados sobre las principales vías de comunicación, columnas de humo negro oscureciendo el horizonte y cientos de ciudadanos atrapados en sus automóviles, en comercios o en sus centros de trabajo sin poder regresar a casa. La parálisis alcanzó hasta los espacios más emblemáticos de la convivencia cotidiana, obligando a suspender de tajo un juego de beisbol profesional mientras la incertidumbre se apoderaba de las gradas y los hogares.

Los bloqueos simultáneos en puntos neurálgicos de Los Mochis y Guasave estrangularon la movilidad de toda la franja norte, demostrando la capacidad de reacción inmediata de las células armadas para sembrar el terror y paralizar la vida económica de dos municipios clave. Durante horas interminables, la angustia fue la única constante en cada llamada telefónica, en cada mensaje de texto entre padres e hijos que buscaban confirmar que seguían a salvo mientras las sirenas y las detonaciones dominaban el ambiente.

Lo sucedido este 20 de noviembre deja al desnudo una verdad incómoda que las autoridades y diversos sectores empresariales se resistían a aceptar: la tan presumida tranquilidad que se vivía en el norte de Sinaloa era apenas un espejismo, una paz prestada que dependía exclusivamente de los acuerdos tácitos y de la estabilidad interna de quienes dominaban la plaza. No era el resultado de una estrategia institucional infalible ni de un blindaje policiaco impenetrable; era una calma artificial sostenida con alfileres mientras los intereses criminales no se vieran amenazados.

Hoy ese equilibrio precario se ha hecho pedazos frente a nuestros ojos. Con la caída de Isidro Meza se abre un vacío de poder de proporciones impredecibles en una de las regiones más fértiles, productivas y estratégicas de la entidad. La historia reciente de nuestro estado nos enseña con crudeza que cada vez que cae una cabeza dominante sin que el Estado ocupe de manera efectiva y permanente el territorio, el vacío es disputado a sangre y fuego por quienes buscan heredar las rutas y el control.

La angustia que hoy embarga a los habitantes de Los Mochis, Guasave y sus alrededores está plenamente justificada. El peligro latente, real e inmediato es que, tras este golpe operativo, la zona norte deje de ser la retaguardia aparentemente serena de Sinaloa para convertirse en el nuevo y más encarnizado frente de batalla del Cártel de Sinaloa. Si el gobierno no asume con total responsabilidad la contención territorial que exige este momento crítico, el rugido de las armas que ayer estremeció el cielo podría ser apenas el preludio de una larga noche de terror para las familias del norte del estado.

*Analista