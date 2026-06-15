Recortes y 789 vacantes ahogan al INE previo al proceso electoral de 2027

Aunque por ahora las juntas locales y distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) mantienen su operación cotidiana, funcionarios consultados por Excélsior advierten que las restricciones presupuestales, la congelación de plazas y los recortes de personal podrían convertirse en un problema serio a partir de septiembre, cuando inicie formalmente el proceso electoral federal de 2027.

"No es grave todavía, pero lo será si no llegan recursos adicionales", resumió uno de los entrevistados. La preocupación surge en un contexto de fuertes ajustes presupuestales para el organismo electoral. Para 2026, el INE solicitó poco más de 25 mil 900 millones de pesos para su operación ordinaria y la eventual organización de una consulta popular, incluyendo el financiamiento para partidos.

Sin embargo, durante la discusión presupuestal se eliminaron los recursos previstos para ese ejercicio de participación ciudadana y se aplicó un recorte adicional a la operación institucional de mil millones de pesos, lo que significó una reducción de más de 4 mil millones de pesos respecto de lo solicitado originalmente. Al realizar los ajustes, el Consejo General decidió preservar los recursos asignados a las juntas locales y distritales, consideradas la estructura territorial que permite al INE operar en todo el país. Para las primeras se aprobaron alrededor de mil 483 millones de pesos, mientras que para las distritales se destinaron cerca de 5 mil 880 millones de pesos.

Ajustes presupuestales

Los mayores recortes se concentraron inicialmente en áreas como Organización Electoral y Capacitación Electoral (34% y 30%, respectivamente). Sin embargo, funcionarios consultados por este diario afirman que, durante el primer cuatrimestre del año, las juntas enfrentaron dos ajustes presupuestales internos que, sumados, significaron reducciones superiores al 30% de los recursos disponibles para su operación.

Las advertencias surgen luego de que la consejera electoral Rita Bell López Vences alertara públicamente sobre juntas que enfrentan dificultades para cubrir algunos servicios básicos. A partir de ello, Excélsior consultó de manera directa a funcionarios de juntas locales y distritales de distintas regiones del país, quienes solicitaron mantener el anonimato por temor a represalias. Los testimonios coinciden en que actualmente no existen problemas para pagar electricidad, telefonía, internet o equipo de cómputo, debido a que esos servicios son cubiertos desde las oficinas centrales. No obstante, describen un escenario de creciente presión operativa derivado de los recortes aplicados en el primer cuatrimestre del año.

Los efectos de la austeridad también pueden medirse en las cifras oficiales. El Segundo Informe Bimestral sobre la Situación Presupuestal del INE revela que entre enero y abril de este año el instituto generó ahorros por 178.9 millones de pesos, derivados principalmente de plazas vacantes y del Programa Especial de Retiro Voluntario. Una parte importante de esos recursos provino precisamente de las juntas locales y distritales.

El informe reporta 232 plazas vacantes en juntas locales y 557 en juntas distritales, para un total de 789 puestos sin ocupar. Estas vacantes generaron ahorros por 28.5 millones de pesos en las juntas locales y 59.5 millones en las distritales; es decir, un impacto acumulado de 88.1 millones de pesos.

Reducción de personal

Mientras las oficinas centrales reportan esos recursos como "ahorros y economías", los trabajadores entrevistados afirman que en la práctica significan más carga laboral para el personal que permanece en funciones. A ello se suman los efectos del Programa Especial de Retiro Voluntario 2025 y una instrucción para reducir aproximadamente 15% del personal contratado bajo el régimen de honorarios permanentes. Las plazas de quienes se retiraron no han sido cubiertas en su mayoría.

Los entrevistados señalan que únicamente se han autorizado algunas contrataciones indispensables para mantener operando áreas críticas, como los módulos de atención ciudadana donde se tramita la credencial para votar. El resultado, afirman, es que una misma persona ahora realiza funciones que anteriormente correspondían a dos o incluso tres servidores públicos.

"Hay compañeros que están haciendo doble o triple función. Se sale mucho más tarde del horario habitual, se recortaron horarios de comida y se ha incrementado el estrés laboral", relató uno de los funcionarios consultados.

Otra consecuencia visible de los recortes ha sido la reducción de servicios de apoyo. En varias juntas disminuyó el personal de vigilancia y limpieza. Donde antes había dos vigilantes durante la noche, ahora suele permanecer uno solo; lo mismo ocurre con los trabajadores encargados del aseo. Además, se racionalizó el uso de combustible y vehículos oficiales, disminuyeron las impresiones para ahorrar en cartuchos y papel, se suspendió la renovación de mobiliario y desapareció el servicio de alimentos que tradicionalmente acompañaba algunos eventos organizados por las juntas.

Los funcionarios señalan que se ha procurado mantener condiciones mínimas de trabajo para el personal. Se sustituyó el suministro de agua embotellada por garrafones y se han conservado insumos básicos como jabón y papel sanitario, pero reconocen que el margen para nuevos ajustes es cada vez menor.

La paradoja es que mientras el instituto presume ahorros por vacantes y recortes operativos, el mismo informe reconoce presiones presupuestales crecientes. El documento reporta una presión de gasto por 435.2 millones de pesos en el capítulo de Servicios Personales, recursos que serán necesarios para cubrir obligaciones laborales durante el segundo semestre del año. Además, el INE reconoce requerimientos adicionales por más de 20.7 millones de pesos para proyectos de apoyo jurídico relacionados con juntas distritales y actividades vinculadas a futuros procesos electorales.

Disciplina presupuestaria

Como parte de las medidas de disciplina presupuestaria, la Dirección Ejecutiva de Administración también retiró recursos disponibles de las juntas. Entre enero y abril fueron concentrados cerca de 2 millones de pesos provenientes de órganos locales y distritales, de los cuales 1.86 millones correspondieron únicamente al periodo marzo-abril.

El INE reconoce requerimientos adicionales por más de 20.7 millones de pesos para proyectos de apoyo jurídico . Foto Ilustrativa/Cuartoscuro

La preocupación principal se concentra en los próximos meses. En la primera semana de septiembre comenzará formalmente el proceso electoral federal 2026-2027, en el que el INE deberá organizar la elección para renovar la Cámara de Diputados, además de apoyar los procesos electorales locales en diversas entidades y eventualmente participar en la organización de una consulta popular si esta se convoca.

Los funcionarios entrevistados afirman que han solicitado ampliaciones presupuestales para enfrentar la segunda mitad del año, pero hasta ahora no han recibido respuesta. "Estamos limitados, pero todavía funcionando. El problema es el cierre del año. Si no hay apoyo adicional, sí podría volverse una situación complicada", señaló otro trabajador.

Por ahora, las juntas continúan operando y no reportan una interrupción de servicios esenciales. Sin embargo, detrás de los informes oficiales que destacan "ahorros y economías", los trabajadores describen una realidad distinta: cientos de plazas vacantes, mayores cargas laborales, recursos cada vez más limitados y la incertidumbre sobre si contarán con el personal y el presupuesto suficientes cuando la maquinaria electoral del país vuelva a ponerse en marcha en septiembre próximo.

Estructura de vacantes y ahorros forzados

Plazas Vacantes (puestos sin ocupar):

Juntas locales: 🟩🟩🟦 232 plazas

Juntas distritales: 🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 557 plazas

Total: 789 plazas vacantes

Ahorro generado (millones de pesos):

Juntas locales: 💰💰 $28.59 MDP

Juntas distritales: 💰💰💰💰💰 $59.59 MDP

Total: $88.18 millones de pesos devueltos a oficinas centrales

Estados con mayores ajustes operativos