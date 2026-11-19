Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, sostuvo reuniones de trabajo en la capital del país con funcionarios federales para revisar los avances de las obras de agua potable en Mérida y la tercera fase de ampliación del Puerto de Altura de Progreso, proyectos impulsados en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En un primer encuentro con el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, el mandatario estatal evaluó las acciones hidráulicas integradas en el Plan Bienestar Metropolitano. Este programa contempla una inversión de 4 mil 490.9 millones de pesos a ejercerse en un plazo de tres años para atender rubros de agua potable, seguridad y movilidad en colonias, comisarías y municipios conurbados de Mérida que presentan rezagos históricos.

De acuerdo con lo revisado, los trabajos en materia hídrica buscan incrementar el suministro y mejorar la presión en la red de agua potable, ampliar la cobertura de saneamiento y ejecutar acciones para la protección del acuífero.