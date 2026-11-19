Díaz Mena revisa con Conagua y Semar obras de agua en Mérida y ampliación del Puerto de Progreso
El Gobernador y el secretario acordaron mantener la coordinación entre la Federación, el Estado y el Ayuntamiento de Progreso para que la obra avance en tiempo y con el menor impacto para la población.
Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, sostuvo reuniones de trabajo en la capital del país con funcionarios federales para revisar los avances de las obras de agua potable en Mérida y la tercera fase de ampliación del Puerto de Altura de Progreso, proyectos impulsados en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En un primer encuentro con el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, el mandatario estatal evaluó las acciones hidráulicas integradas en el Plan Bienestar Metropolitano. Este programa contempla una inversión de 4 mil 490.9 millones de pesos a ejercerse en un plazo de tres años para atender rubros de agua potable, seguridad y movilidad en colonias, comisarías y municipios conurbados de Mérida que presentan rezagos históricos.
De acuerdo con lo revisado, los trabajos en materia hídrica buscan incrementar el suministro y mejorar la presión en la red de agua potable, ampliar la cobertura de saneamiento y ejecutar acciones para la protección del acuífero.
Posteriormente, Díaz Mena se reunió con el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, para dar seguimiento a la tercera etapa de modernización del Puerto de Altura de Progreso, obra a cargo del Gobierno Federal que arrancó hace unos días.
Esta fase incluye el dragado de más de 3 millones de metros cúbicos mediante la embarcación Fernando de Magallanes y la construcción de dos nuevas plataformas de 40 hectáreas cada una, lo que permitirá ampliar la superficie portuaria de 34 a 114 hectáreas para recibir embarcaciones de mayor calado, agilizar el movimiento de mercancías y fomentar la generación de empleos.
Durante la sesión se destacó la conclusión de las dos etapas previas: la primera, ejecutada por el Gobierno del Estado con una inversión de mil 630 millones de pesos, incrementó la profundidad del canal de navegación de 11.75 a 13.30 metros; mientras que la segunda, financiada con 948 millones de pesos de inversión privada por parte de SSA Marine México, correspondió al dragado de la zona de cruceros.
Al término de la jornada, el gobernador y el titular de la Secretaría de Marina acordaron sostener la coordinación institucional entre la Federación, el Estado y el Ayuntamiento de Progreso para cumplir con los tiempos de ejecución y reducir las afectaciones a la población. A las reuniones también asistieron el coordinador general de Proyectos Estratégicos, Dafne López Martínez, y el presidente municipal de Progreso, Erik Rihani González.