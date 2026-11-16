Adán, el arquitecto político de la hecatombe del INE

Flanqueado por Aleida Alavez, Ignacio Mier, Alberto Anaya y Leonel Godoy, el 30 de enero de 2023, Adán Augusto López Hernández, entonces secretario de Gobernación, dictó la línea a los diputados morenistas de la LV Legislatura para colonizar al Instituto Nacional Electoral (INE) con perfiles afines a Morena y hacerlo con la tómbola.

“Se va a iniciar el proceso de selección de cuatro consejeros electorales, una o uno de ellos va a ser la presidenta o presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y ya escuché yo que un trasnochado, que ya se va, dijo que cómo era posible que se esté previendo la insaculación; que lo que hay que hacer es política, para que, por consenso, tener un consejo ciudadano.

“Pues a ése yo le contesto que esa manera en la que lo designaron a él en su época pues no es hacer política. Eso fue el reparto del botín. Así llegó él a ser presidente y como ustedes son gente de convicción y saben que no vamos a suplicar la construcción de una artificial mayoría constitucional, pues yo les pido que cuiden el proceso y que muchos de aquí pues fueron por insaculación, pues así se puede y se debe elegir a los consejeros electorales.

“Ustedes hagan su trabajo, habrá un Comité Técnico y estoy seguro de que habrá 20 perfiles de mexicanas y mexicanos íntegros, comprometidos con su país. Así que el que la suerte o la insaculación diga que van a ser, pues esos van a ser”, les instruyó durante la reunión plenaria de la bancada de los diputados morenistas, entonces liderados por Ignacio Mier, hoy coordinador de los senadores morenistas.

En marzo de 2023, Adán Augusto volvió con los diputados federales morenistas, sólo días antes de que se eligiera a Rita Bell López, Antonio Castillo y Jorge Montaño, cercanísimo al propio Adán, como consejeros electorales y a Guadalupe Taddei como consejera presidenta.

Al salir de la reunión, los periodistas le preguntaron sobre las versiones que ya circulaban en los pasillos de San Lázaro sobre la conformación de quintetas sólo con personas afines a Morena.

“Yo no veo ningún conflicto de interés en que cualquier ciudadana o ciudadano mexicano, que cumple con los requisitos legalmente y constitucionalmente establecidos, participe de la posibilidad de ser consejera, consejero o consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Yo no veo algún impedimento en ello”, sostuvo.

Adán Augusto fue el encargado de la arquitectura para morenizar al INE desde ese proceso de elección de consejeros electorales de 2023, cuando instruyó a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, a nombrar como integrantes del Consejo Técnico de Evaluación a dos personas que fueran leales a la Cuarta Transformación.

La CNDH designó a Ernesto Izunza y a Araceli Mondragón.

Mientras, Adán e Ignacio Mier decidieron que los tres integrantes propuestos por la Junta de Coordinación Política, que presidía Mier, fueran Enrique Galván Ochoa, Evangelina Hernández y Andrés Repper.

Todos ellos con filia morenista.

Adán ignoró por completo al Inai, porque sus dos propuestas, Maité Azuela y Sergio López Ayllón, eran minoría en el Comité.

Adán pidió a gobernadores y otros liderazgos morenistas que inscribieran a su gente.

El proceso legislativo, desarrollado por Ignacio Mier, estuvo diseñado para no tener acuerdos de ningún tipo y llevar el escenario a la tómbola, donde sólo se metieron nombres de personas afines a Morena en cada una de las cuatro quintetas.

Y de ahí salió Guadalupe Taddei.

Hoy, el morenismo se afana en negar esta operación política encabezada por su entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien en privado celebró como un gran triunfo personal la colonización morenista del INE, aunque hoy, como senador, prefiere el silencio.

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Hoy, querido lector, comienza Vendaval, columna política que se publicará lunes, miércoles y viernes.

Gracias, don Olegario Vázquez Aldir, Pascal Beltran del Río, Ernesto Rivera, Fabiola Guarneros, Ignacio Anaya, Mario Pintos y Lorena Rivera por la confianza.