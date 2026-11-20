La presidenta de la JUCOPO advirtió que las autoridades universitarias deben acatar la resolución de un juez federal que suspende los acuerdos del Consejo Universitario y la convocatoria para renovar la Rectoría.

Las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) podrían enfrentar consecuencias legales si incumplen la suspensión concedida por un juez federal, que ordena no ejecutar los acuerdos aprobados por el Consejo Universitario el pasado 13 de noviembre ni la convocatoria para elegir a la nueva rectora o rector para el periodo 2027-2031.

Así lo advirtió Giulianna Bugarini, presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, quien señaló que desobedecer una determinación judicial puede derivar en responsabilidades legales para las autoridades involucradas. Explicó que el incumplimiento de una suspensión de amparo puede tener consecuencias graves, entre ellas procedimientos que podrían llevar a la separación del cargo de quienes resulten responsables, conforme a lo que determinen las instancias federales competentes.

Bugarini sostuvo que la renovación de la Rectoría debe llevarse a cabo con estricto apego a la legalidad y en respeto a la autonomía universitaria. Asimismo, subrayó que ninguna autoridad está por encima de la ley.

Finalmente, señaló que la comunidad Nicolaita merece certeza jurídica y transparencia, así como un proceso de renovación de la Rectoría que respete las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales.