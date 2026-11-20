Alfonso Durazo inaugura Casa de la Cultura en el municipio de Cumpas
El nuevo recinto, en el que se invirtieron 18 millones de pesos, acercará actividades artísticas, culturales y educativas a niñas, niños, jóvenes y adultos.
El recinto contó con una inversión de 18 millones de pesos y ofrecerá actividades artísticas, culturales y educativas para niñas, niños, jóvenes y adultos.
Con una inversión de 18 millones de pesos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, inauguró la Casa de la Cultura de Cumpas, un espacio destinado a impulsar el talento artístico local y ampliar las oportunidades de formación cultural entre los habitantes de este municipio.
Durante el evento, el mandatario estatal estuvo acompañado por la secretaria de Educación y Cultura, Martha Patricia Patiño Fierro, y Roberto Alfonso Sánchez, representante de la empresa Molymex. En su intervención, destacó la importancia de la cultura en la formación integral de las personas y su contribución al desarrollo de mejores ciudadanos y seres humanos.
Yo espero que estos niños encuentren en estas instalaciones culturales alguna vocación artística en sus más diversas expresiones y para poder aprovechar óptimamente estas instalaciones, vamos a apoyar al presidente municipal para equipar todos los salones", expresó Durazo Montaño.
Acompañado por el alcalde Jesús Alberto Ojeda Castellanos, el gobernador encabezó el corte de listón y recorrió las instalaciones para conocer los espacios destinados al desarrollo de actividades culturales y artísticas.
Con la apertura de este recinto, niñas, niños, jóvenes y adultos de Cumpas contarán con un lugar para desarrollar sus habilidades, fortalecer su creatividad y participar en actividades que promuevan el aprendizaje y la convivencia.
Como parte de los trabajos de rehabilitación, se llevó a cabo el rescate e impermeabilización de techos, la instalación de butacas en el auditorio, la renovación del sistema de refrigeración, la construcción de banquetas y el mantenimiento de sanitarios. También se colocaron luminarias y se sustituyeron puertas, entre otras mejoras para acondicionar el inmueble.
Además de acercar nuevas oportunidades de formación, la Casa de la Cultura busca contribuir a la preservación de la identidad de la comunidad, promover las expresiones artísticas locales y generar espacios de participación para las familias del municipio.
Al evento asistieron autoridades municipales y habitantes de Cumpas.