El recinto contó con una inversión de 18 millones de pesos y ofrecerá actividades artísticas, culturales y educativas para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Con una inversión de 18 millones de pesos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, inauguró la Casa de la Cultura de Cumpas, un espacio destinado a impulsar el talento artístico local y ampliar las oportunidades de formación cultural entre los habitantes de este municipio.

Durante el evento, el mandatario estatal estuvo acompañado por la secretaria de Educación y Cultura, Martha Patricia Patiño Fierro, y Roberto Alfonso Sánchez, representante de la empresa Molymex. En su intervención, destacó la importancia de la cultura en la formación integral de las personas y su contribución al desarrollo de mejores ciudadanos y seres humanos.

Yo espero que estos niños encuentren en estas instalaciones culturales alguna vocación artística en sus más diversas expresiones y para poder aprovechar óptimamente estas instalaciones, vamos a apoyar al presidente municipal para equipar todos los salones", expresó Durazo Montaño.

Acompañado por el alcalde Jesús Alberto Ojeda Castellanos, el gobernador encabezó el corte de listón y recorrió las instalaciones para conocer los espacios destinados al desarrollo de actividades culturales y artísticas.

Con la apertura de este recinto, niñas, niños, jóvenes y adultos de Cumpas contarán con un lugar para desarrollar sus habilidades, fortalecer su creatividad y participar en actividades que promuevan el aprendizaje y la convivencia.