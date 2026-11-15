INE tiene 57 contrataciones en riesgo rumbo a las elecciones de 2027

El Instituto Nacional Electoral tiene 57 contrataciones en riesgo de no concretarse a tiempo para garantizar la organización de las elecciones de 2027, luego de retrasos en la aprobación de documentación electoral y la revisión de los procedimientos de adquisición para evitar posibles irregularidades.

En la Comisión de Organización Electoral, posterior a la pasada sesión del consejo General, se informó que, de los 72 contratos previstos por esa dirección, 45 se encuentran en alto riesgo.

En la Dirección Ejecutiva de Capacitación, 10 de 24 contrataciones están en tiempos críticos, mientras que dos procedimientos de la Unidad Técnica de Servicios de Informática también enfrentan plazos comprometidos, entre ellos insumos para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Durante la sesión del Consejo General, los consejeros Martín Faz y Carla Humphrey cuestionaron que la entonces presidenta del INE, Guadalupe Taddei, devolviera el pasado 3 de septiembre a revisión técnica los documentos electorales, lo que consumió 72 días.

Según Faz, de los 25 modelos gráficos presentados originalmente, 13 permanecieron idénticos y los demás tuvieron modificaciones principalmente gráficas o ajustes menores.