Durante siglos, la suerte de un toro mexicano dependió del ganadero que lo crió y del torero que le tocó en el sorteo. Ahora, de todas las precauciones que puede tomar el astado para llegar a viejo, la más sensata es averiguar a qué estado va el camión en el que lo subieron. La Cámara de Diputados aprobó la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que ya contaba con el aval el Senado y que ahora está en manos del Ejecutivo, a la espera de su publicación.

Esa ley fue aprobada por la mayoría de los diputados, quienes reconocieron que los animales son seres sintientes, a menos que se trate de toros o gallos, que también sienten, pero poquito. En su caso, los legisladores resolvieron que las corridas, las peleas de gallos, los jaripeos y la charrería quedarán regulados por los congresos de cada estado.

Si alguien organiza una pelea de perros, la ley, afortunadamente, la prohíbe y ahí termina la discusión, pero si la pelea es entre dos gallos, el tema se eleva a la soberanía de los estados, envuelto en la tradición y la identidad de los pueblos, como si el espolón formara parte del escudo de armas estatal. Mala suerte del gallo, que durante siglos se ha levantado de madrugada para despertar a todo el mundo, sin que nadie haya dado la cara por él. Él, junto con el toro, descubrió que hay animales de primera y de segunda y que sus derechos dependen del código postal.

Quien sí dio la cara, aunque no por los animales, fue el diputado morenista Pedro Haces, quien subió a la tribuna a defender las raíces históricas y artísticas de la tauromaquia con una pasión que nadie puso en duda, sobre todo porque su amor por la tradición es redituable, ya que es dueño de una empresa de espectáculos taurinos llamada Don Bull Productions y preside la Asociación Mexicana de Tauromaquia. Los empresarios sí tuvieron quién los defendiera desde la tribuna, mientras que los toros y gallos no contaron con los recursos para contratar a una empresa de cabildeo.

Eso sí, los diputados les encargaron a los estados que regulen la participación de animales en deportes y entretenimiento, sujetándose “en todo momento al bienestar de los animales”, fórmula que convierte cada corrida en un ejercicio de imaginación jurídica, porque nadie explicó en qué momento de la faena y de la estocada se cumple ese bienestar. Además, precisaron que esas actividades deben ser acordes con la naturaleza del animal y con sus vínculos con las personas y sus actividades. Ahora los toros y los gallos tendrán que hacer una campaña de comunicación y posicionamiento, para cambiar la imagen de que nacieron para embestir o pelear.

También los legisladores establecieron que se deberá garantizar el bienestar físico y emocional de los animales. ¿Con qué ánimo, exactamente, debe salir el toro al ruedo para que el inspector dé por cumplido el requisito? Si sale bravo, se arriesga a que lo declaren contentísimo de participar, y si sale manso, no faltará quien diagnostique que anda deprimido por falta de afición y que nada le haría mejor a su salud mental que una buena tarde de toros.

Al final, los diputados tuvieron al toro enfrente, con los cuernos a la altura exacta de las manos y prefirieron hacerse a un lado para que la embestida le tocara a otro, porque agarrarlo por los cuernos hubiera significado definir con todas sus letras si en este país se vale o no se vale torturar a un animal para divertir a una plaza. El Congreso decidió aprobar una ley que proclama solemnemente que todos los animales sienten, pero deja en la letra chiquita que la protección llega hasta donde empieza la taquilla.