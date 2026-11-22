El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se originó en octubre de 2011 como un movimiento político y social para organizar a simpatizantes rumbo a las elecciones de 2012; después de los trámites necesarios, el 1 de agosto de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó por unanimidad su registro como partido político nacional. Morena nació de la separación de diversos cuadros de izquierda del PRD, y se concibió bajo el concepto de “partido-movimiento”, combinando la estructura electoral tradicional con la movilización social; en 2026 cuenta con 11,629,541 militantes, y está afiliado al Foro de São Paulo; además tiene comités de enlace en Estados Unidos, Canadá y Europa. El nuevo movimiento, bajo el concepto de “revolución de las conciencias”, implementó una estrategia de difusión “casa por casa”, es decir, los simpatizantes realizarían un trabajo de convencimiento personal y gradual en sus entornos inmediatos (familia, amigos, centros de trabajo, comunidad) para incentivar la politización y concientización de nuevos simpatizantes que respaldaran el llamado Proyecto Alternativo de Nación y los pasos a seguir del movimiento en futuras elecciones; en el proceso se evitó la definición ideológica en aras de atraer al sector votante más grande del país, el voto independiente o apartidista.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se originó en octubre de 2011 como un movimiento político y social para organizar a simpatizantes rumbo a las elecciones de 2012; después de los trámites necesarios, el 1 de agosto de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó por unanimidad su registro como partido político nacional. Morena nació de la separación de diversos cuadros de izquierda del PRD, y se concibió bajo el concepto de “partido-movimiento”, combinando la estructura electoral tradicional con la movilización social; en 2026 cuenta con 11,629,541 militantes, y está afiliado al Foro de São Paulo; además tiene comités de enlace en Estados Unidos, Canadá y Europa. El nuevo movimiento, bajo el concepto de “revolución de las conciencias”, implementó una estrategia de difusión “casa por casa”, es decir, los simpatizantes realizarían un trabajo de convencimiento personal y gradual en sus entornos inmediatos (familia, amigos, centros de trabajo, comunidad) para incentivar la politización y concientización de nuevos simpatizantes que respaldaran el llamado Proyecto Alternativo de Nación y los pasos a seguir del movimiento en futuras elecciones; en el proceso se evitó la definición ideológica en aras de atraer al sector votante más grande del país, el voto independiente o apartidista.

Morena se autodefine como un partido de izquierda democrática que apoya la diversidad étnica, religiosa, cultural y sexual, el respeto a los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. Morena afirma que se necesita un nuevo modelo económico después de los fracasos del neoliberalismo en México, que ha resultado en un aumento de la corrupción y la desigualdad.

Diversos medios han descrito a Morena como un partido “atrapalotodo”, no en sentido estricto un partido político, sino una alianza de diversos movimientos y actores políticos; algunos críticos han afirmado que Morena está sujeto a las decisiones autoritarias de su fundador en lugar de tener una ideología más consistente como partido. Un artículo de la revista Clarín describe la posición de Morena como “oscilante entre populismo y socialdemocracia”.

El exsenador Miguel Ángel Osorio Chong criticó las prisas con las que el grupo mayoritario de Morena, con el apoyo de sus aliados, aprueba los dictámenes de temas relevantes, muchas veces con errores y omisiones. Dijo que ya se hizo costumbre que los morenistas aprueben los dictámenes “al vapor” y mencionó el caso concreto de las reformas a la Ley de Consulta Popular que los senadores de Morena aprobaron, sin respetar la técnica legislativa, en comisiones.

“A Morena y sus aliados ya se les hizo costumbre aprobar dictámenes llenos de errores, omisiones, sin técnica legislativa y que contravienen las leyes. Hoy votaron a favor de cambios a la Ley de Consulta Popular que, incluso, dejan de lado lo establecido en la Constitución”, denunció el exgobernador de Hidalgo, y dijo en conferencia de prensa: “Morena está atropellando y acabando en menos de una semana los más de 30 años que llevó a los mexicanos construir este régimen democrático, con su reforma electoral que a toda costa busca sacar esta semana, y que sus senadores sepan lo que van a votar, porque ni ellos mismos saben”.

La oposición, incluido el PAN y figuras como Jesús Zambrano, han acusado a Morena de buscar imponer perfiles afines y debilitar al árbitro electoral de cara a 2027, además de señalar recortes presupuestales al INE en el Presupuesto de Egresos 2027

La disputa en torno a la renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) ha provocado acciones legales, críticas de la oposición y convocatorias a movilizaciones contra Morena cada día más frecuentes.

Dentro de Morena existen distintas posiciones sobre cómo resolver la elección de la presidencia del INE, unos piensan que se defina por mayoría según lo señalado por Ricardo Monreal, mientras que otros perfiles plantean buscar consenso, sin renovar todo el Consejo General.

El Partido Acción Nacional (PAN) llevó ante el tribunal electoral la disputa por la falta de convocatoria para renovar la presidencia del INE y anunció movilizaciones contra Morena, acusando al partido de retrasar el proceso y señalando a Ricardo Monreal Ávila como el principal responsable.

Por todo lo anterior, todos marcharemos este 6 de diciembre en diversos centros del país para exigir un proceso transparente, la autonomía del árbitro electoral y oponernos a la imposición y siniestra intervención de Morena en el INE

¡Fuera Morena del INE!

Morena se autodefine como un partido de izquierda democrática que apoya la diversidad étnica, religiosa, cultural y sexual, el respeto a los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. Morena afirma que se necesita un nuevo modelo económico después de los fracasos del neoliberalismo en México, que ha resultado en un aumento de la corrupción y la desigualdad.

Diversos medios han descrito a Morena como un partido “atrapalotodo”, no en sentido estricto un partido político, sino una alianza de diversos movimientos y actores políticos; algunos críticos han afirmado que Morena está sujeto a las decisiones autoritarias de su fundador en lugar de tener una ideología más consistente como partido. Un artículo de la revista Clarín describe la posición de Morena como “oscilante entre populismo y socialdemocracia”.

El exsenador Miguel Ángel Osorio Chong criticó las prisas con las que el grupo mayoritario de Morena, con el apoyo de sus aliados, aprueba los dictámenes de temas relevantes, muchas veces con errores y omisiones. Dijo que ya se hizo costumbre que los morenistas aprueben los dictámenes “al vapor” y mencionó el caso concreto de las reformas a la Ley de Consulta Popular que los senadores de Morena aprobaron, sin respetar la técnica legislativa, en comisiones.

“A Morena y sus aliados ya se les hizo costumbre aprobar dictámenes llenos de errores, omisiones, sin técnica legislativa y que contravienen las leyes. Hoy votaron a favor de cambios a la Ley de Consulta Popular que, incluso, dejan de lado lo establecido en la Constitución”, denunció el exgobernador de Hidalgo, y dijo en conferencia de prensa: “Morena está atropellando y acabando en menos de una semana los más de 30 años que llevó a los mexicanos construir este régimen democrático, con su reforma electoral que a toda costa busca sacar esta semana, y que sus senadores sepan lo que van a votar, porque ni ellos mismos saben”.

La oposición, incluido el PAN y figuras como Jesús Zambrano, han acusado a Morena de buscar imponer perfiles afines y debilitar al árbitro electoral de cara a 2027, además de señalar recortes presupuestales al INE en el Presupuesto de Egresos 2027

La disputa en torno a la renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) ha provocado acciones legales, críticas de la oposición y convocatorias a movilizaciones contra Morena cada día más frecuentes.

Dentro de Morena existen distintas posiciones sobre cómo resolver la elección de la presidencia del INE, unos piensan que se defina por mayoría según lo señalado por Ricardo Monreal, mientras que otros perfiles plantean buscar consenso, sin renovar todo el Consejo General.

El Partido Acción Nacional (PAN) llevó ante el tribunal electoral la disputa por la falta de convocatoria para renovar la presidencia del INE y anunció movilizaciones contra Morena, acusando al partido de retrasar el proceso y señalando a Ricardo Monreal Ávila como el principal responsable.

Por todo lo anterior, todos marcharemos este 6 de diciembre en diversos centros del país para exigir un proceso transparente, la autonomía del árbitro electoral y oponernos a la imposición y siniestra intervención de Morena en el INE

¡Fuera Morena del INE!