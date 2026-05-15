Sheinbaum desconoce cerco financiero contra Rocha e Inzunza

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró no tener conocimiento del presunto bloqueo de cuentas del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, familiares, el senador de Morena, Enrique Inzunza, funcionarios de Sinaloa por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, Excélsior consultó sobre la información que trascendió esta semana sobre el presunto congelamiento de cuentas por parte de la Secretaria de Hacienda a través de la UIF al mandatario con licencia y los funcionarios de Sinaloa investigados por Estados Unidos por su presunta relación con el narcotráfico.

“No tenía conocimiento, hoy no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento. Les vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso. No tengo el conocimiento en particular de la UIF. La UIF es un área que es técnica, digamos, si encuentra alguna irregularidad, pues procede. Que pueda informar en su momento”, señaló.

La presidenta explicó que cuando la Unidad de Inteligencia Financiera “encuentra alguna irregularidad”, procede con medidas, entre las que están el bloqueo de cuentas. Rubén Rocha pidió licencia y pidió licencia por 30 días al cargo de gobernador para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Jefa del Ejecutivo aclaró esta semana que Rocha Moya permanece en Sinaloa y recibe vigilancia por elementos de la Guardia Nacional.