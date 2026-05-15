El Verde lucha por justicia de género

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), celebró que gracias a sus iniciativas se logró la reforma que impulsa la creación de fiscalías especializadas en todas las entidades federativas, en el marco del reciente llamado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a jueces y magistrados para juzgar con perspectiva de género.

Señaló que se trata de un avance clave para fortalecer la atención a víctimas, garantizar la igualdad sustantiva y mejorar el acceso a la justicia.

En un comunicado, reiteró que esta propuesta, impulsada por el mismo instituto político, fue coincidente con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, para dar pasos adelante en la construcción de un México más justo.

“Ello permitió que la reforma se aprobara en el Congreso y hoy es una realidad plasmada en la Constitución Política, desde noviembre de 2024”, subrayó en el texto publicado.

El Partido Verde sostuvo que la creación de fiscalías especializadas, va de la mano con el llamado de la Suprema Corte, pues consolida un marco legal más sólido que permite garantizar una mejor atención a la violencia de género y fortalece el acceso a la justicia en todo el país.

Asimismo, indicó que estas reforma sientan las bases para construir un país con mayor igualdad y donde las instituciones respondan de manera eficaz a las necesidades de la ciudadanía.

También expuso que esta ruta representa un compromiso firme con el bienestar de las mujeres “y con la construcción de un México más justo, incluyente y con oportunidades para todas y todos”, finalizó.