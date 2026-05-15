EU ordena a sus fiscales aplicar leyes de terrorismo contra narcopolíticos mexicanos

La administración del presidente Donald Trump asignó como prioridad a las 93 fiscalías federales perseguir con leyes contra el terrorismo a funcionarios mexicanos coludidos con el narcotráfico.

El Departamento de Justicia giró “instrucciones a sus fiscales federales para que persigan a los funcionarios mexicanos cómplices en el tráfico de estupefacientes con la intención de acusarlos en virtud de la legislación sobre terrorismo", de acuerdo con un funcionario estadounidense que habló con el diario The New York Times.

La versión la confirmó el fiscal general adjunto, Aakash Singh, quien estará encargado de la campaña.

La campaña busca “triplicar el número de acusaciones contra funcionarios corruptos de México que utilizan su poder y sus cargos para permitir que terroristas y monstruos trafiquen con miseria y veneno”, dijo un funcionario del Departamento de Justicia bajo condición de anonimato.

Gerardo Mérida Especial

“Si eso es algo desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y se ofenden porque lo hacemos, no se me ocurre nada que me importe menos”, dijo el fiscal adjunto en reacciones.

“Si en el proceso los avergonzamos y los ponemos en evidencia, para nosotros es el broche de oro”, agregó.

El anuncio del plan contra funcionarios viene a menos de tres semanas de que Estados Unidos acusara, por primer ocasión, a un gobernador en funciones, el sinaloense Rubén Rocha, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de ese estado, bajo cargos de corrupción, vínculos con el Cartel de Sinaloa y cooperación con el narcotráfico.

Dos de esos seis acusados a finales de abril se entregaron a autoridades estadunidenses esta semana.

Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Rubén Rocha, se entregó a autoridades de Estados Unidos Alexandro Medrano

También esta semana, el administrador de la DEA, Terrance Cole, dijo a congresistas en audiencia legislativa que los cargos contra funcionarios mexicanos acusados de vínculos con el narcotráfico “son solo el principio de lo que viene en México”.

Por su parte el fiscal general adjunto, Todd Blanche, dijo en entrevista que los cargos contra funcionarios se formulan con base en declaraciones de algunos de los 96 líderes del narcotráfico que México ha entregado en los últimos 14 meses.

“Una consecuencia de haber traído aquí a muchos de los líderes de algunos de estos cárteles durante el año pasado, en cooperación con el gobierno mexicano, es que algunos de ellos probablemente querrán cooperar”, dijo Blanche.