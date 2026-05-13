Santiago Nieto renuncia al IMPI; va por la gubernatura de Querétaro en 2027

Santiago Nieto Castillo informó que dejará la dirección general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a partir del 31 de mayo, con el propósito de integrarse a los trabajos políticos de Morena rumbo a la renovación de la gubernatura de Querétaro en 2027.

El funcionario señaló que ya comunicó su decisión a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y que prevé iniciar recorridos por distintos municipios queretanos desde el 1 de junio.

Las declaraciones fueron realizadas durante una visita a Hidalgo, donde participó en un acto relacionado con la entrega de la denominación de origen del chile rayado al municipio de La Misión.

Nieto Castillo indicó que su intención es fortalecer la organización territorial de Morena en Querétaro y difundir las acciones impulsadas por el Gobierno federal y por administraciones estatales emanadas del partido.

“Existe desinformación sobre lo que se está haciendo desde los gobiernos de Morena y creemos importante establecer comunicación directa con la ciudadanía”, expresó.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera adelantó que Morena prevé definir entre finales de julio y principios de agosto a las personas responsables de coordinar los trabajos organizativos en las 17 entidades que tendrán elecciones para gubernatura en 2027.

En ese contexto, confirmó su interés por participar en el proceso interno del partido para encabezar los trabajos políticos en Querétaro y eventualmente buscar la candidatura al gobierno estatal.