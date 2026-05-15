La UIF congeló cuentas bancarias a Rubén Rocha y Enrique Inzunza

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó la inmovilización de las cuentas bancarias y activos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como del senador Enrique Inzunza Cázarez.

De acuerdo con información compartida en redes por el periodista Jorge García Orozco, la orden de restricción financiera fue canalizada a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), obligando a las instituciones de crédito a suspender cualquier flujo operativo de los implicados.

La información señala que la medida cautelar se sustenta en el Acuerdo 156/2026, emitido con el pasado 6 de mayo y en el que la UIF estipula una "suspensión total" de las actividades financieras y el aseguramiento precautorio de los recursos de Rocha, como parte de una cooperación en indagatorias de carácter internacional.

Rubén Rocha no ha tenido actividad pública desde que se revelaron las acusaciones por narcotráfico por parte de EU. Elizabeth Velázquez

Tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como la UIF no han confirmado o desmentido públicamente esta información, mientras dos de los diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por el gobierno de Estados Unidos de nexos con el narcotráfico ya están bajo custodia de las autoridades de ese país: Gerardo Mérida, quien fue secretario de Seguridad Pública de Rocha Moya, y Enrique Díaz, secretario de Finanzas en tres años de la administración estatal del morenista.