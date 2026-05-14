Gobernadora interina de Sinaloa llega a Palacio Nacional

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, arribó a Palacio Nacional para la reunión de gobernadores y seguimiento del IMSS- Bienestar.

Sin dar declaraciones, la mandataria estatal que suple funciones del gobernador con licencia, Rubén Rocha, señalado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, participará en su primera reunión.

Se le trató de consultar sobre la información periodística que reveló que Rubén Rocha se encontraba resguardado en el Palacio de Gobierno y si tocaría en la reunión de Gobierno federal el tema de seguridad en el estado. Solamente se limitó a asentir que se encontraba bien.