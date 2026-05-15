Se entrega en EU el secretario de Finanzas de Rubén Rocha

Enrique Alfonso Díaz Vega, quien fue secretario de Finanzas de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, se entregó a autoridades de Estados Unidos.

Es uno de los diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, en particular con Los Chapitos.

De acuerdo con los primeros reportes, Díaz Vega habría quedado bajo custodia de las autoridades en Nueva York.

Su entrega ocurre después de la detención de Gerardo Mérida Sánchez, quien fue secretario de Seguridad de Sinaloa.

El mando cruzó desde México a Arizona el pasado 11 de maypo y un día después tuvo audiencia, en la que se determinó que fuera trasladado a Nueva York, donde hoy tuvo audiencia.