Reforma aduanera busca proteger finanzas públicas y sancionar delitos: Carol Antonio Altamirano

En el marco de la discusión de la reforma a la Ley Aduanera en la Cámara de Diputados, el legislador por Morena y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, presentó y fundamentó el dictamen, destacando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para combatir la ilegalidad en el comercio exterior.

Durante su intervención en tribuna, Altamirano subrayó que el proceso de dictaminación fue "resultado de un proceso abierto, plural y técnicamente sólido", que incluyó la participación de diversas autoridades, sectores sociales y privados, así como de todas las fuerzas políticas.

Combate frontal a la subvaluación y el huachicol fiscal

El legislador detalló que el objetivo central de la reforma es fortalecer el marco jurídico y las herramientas de fiscalización de las autoridades aduaneras. Enfatizó la importancia de combatir la subvaluación de mercancías, una práctica que reduce artificialmente el pago de contribuciones y genera competencia desleal para la industria nacional.

"El planteamiento central del dictamen es preciso: fortalecer los mecanismos legales que permiten proteger el interés fiscal del Estado mexicano, combatir la evasión y cerrar espacios a conductas ilícitas que afectan las finanzas públicas", expuso el diputado.

Asimismo, Altamirano hizo hincapié en la necesidad de "atacar de frente fenómenos que durante muchos años han afectado profundamente a nuestro país, como lo es el contrabando de mercancía y lo que coloquialmente se ha conocido como el huachicol fiscal".

Sanciones al contrabando de hidrocarburos

Uno de los puntos clave del dictamen es el endurecimiento de las penas para delitos relacionados con combustibles. El legislador explicó que se incorpora "un régimen sancionatorio reforzado para los casos relacionados con hidrocarburos y petrolíferos, estableciendo multas equivalentes de entre el 50 y el 100% del valor comercial de las mercancías cuando se actualicen determinadas infracciones aduaneras".

Esta medida, según Altamirano, se justifica debido a que estos productos "son mercancías estratégicas para la economía nacional", y las prácticas ilícitas en este sector generan graves afectaciones a la hacienda pública.

Modernización y legalidad en aduanas

El legislador aclaró que la reforma no busca crear nuevos impuestos ni obstaculizar el comercio legítimo, sino dotar al Estado de "herramientas más eficaces para identificar conductas ilícitas, proteger el interés fiscal y fortalecer la legalidad en el comercio exterior".

Para lograrlo, se propone fortalecer las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras, permitiéndoles iniciar procedimientos de revisión cuando existan discrepancias significativas entre el valor declarado de las mercancías y el valor de transacciones similares.

"Vamos a votar una reforma que protege a las finanzas públicas, que protege a la planta productiva nacional, que protege y fortalece la legalidad", concluyó Altamirano, solicitando el voto a favor del dictamen.