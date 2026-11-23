Durante 2025, casi el cien por ciento de los recursos destinados al Fondo Especial para Financiamiento Agropecuario fueron transferidos de forma irregular a otro rubro, sin que exista documentación suficiente que permita identificar y comprobar los movimientos financieros y su aplicación.

“Se movió mucho dinero sin comprobar bien si el FEFA pagó solo lo que le tocaba o si terminó cubriendo gastos de otros fondos”, advirtió el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez.

El legislador panista precisó que de mil 419 millones de pesos destinados a este fondo, operado por la Secretaría de Hacienda, “aproximadamente mil 417 millones de pesos se transfirieron de forma irregular a otro fideicomiso del sistema FIRA, llamado FONDO, para gastos de operación compartidos: sueldos, servicios y funcionamiento”, expresó.

Sin embargo, no se entregó documentación completa que justifique este movimiento, agregó.

Esta irregularidad se desprende de los Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025, Segunda Entrega, que revela que no se cuenta con actas de los Comités Técnicos que autorizaron ese movimiento, “por lo que no hay documentación soporte de los pagos de nóminas y contratos; tampoco el cálculo claro de cuánto le correspondía pagar exactamente al fideicomiso”, precisó.

Esa falta de papeles y de claridad puede convertirse en un daño al patrimonio público, y la responsabilidad administrativa de estos registros está en la Dirección General de FIRA, a cargo de Jesús Alan Elizondo Flores, explicó.

Ante ello, Téllez Hernández demandó a la Secretaría de Hacienda que se exhiban las actas de los Comités Técnicos, la metodología del prorrateo y la documentación soporte del movimiento del dinero.

“Si no aclaran o no presentan la documentación completa, exigimos que la Auditoría Superior de la Federación actúe y determine los pliegos de responsabilidad administrativa y, en su caso, penal que correspondan, porque no se trata de un tema técnico, es dinero del campo que se movió sin el respaldo que todos esperamos cuando se trata de recursos públicos. Otro grave escándalo de posible corrupción y negligencia administrativa de la 4T”, concluyó en un comunicado.