María de los Ángeles Fromow, exresponsable de investigar los delitos electorales; Roberto Cantoral Zucchi, hijo del compositor Roberto Cantoral, y un excandidato emecista a una presidencia municipal mexiquense forman parte de las 200 personas autorizadas para cabildear en comisiones y con senadores, al ser incluidos en el Padrón de Cabilderos del Senado de la República.

A ellos se suman las 88 organizaciones que también podrán cabildear y entre quienes están las cámaras de la industria y del comercio, el Consejo Coordinador Empresarial; automotrices, pilotos, tiendas de autoservicio, seguridad privada y diversas organizaciones civiles que se acreditaron como empresas o agrupaciones para dialogar de manera directa con los senadores, a fin de influir en los procesos legislativos que dan vida a nuevos elementos del orden jurídico nacional.

Después de dos años de no actualizar el padrón, el Senado decidió revivirlo y actualizar sus reglas.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, la morenista Verónica Camino Farjat, será la responsable de “llevar el registro de personas cabilderas, integrar el padrón, actualizarlo, supervisar su difusión y resguardar los informes que rindan las personas cabilderas, así como los informes que presenten las comisiones, las senadoras y los senadores ante la Mesa Directiva de las actividades realizadas ante ellos por personas cabilderas”.

Filtros y rechazos

De acuerdo con el propio Senado, se recibieron 353 solicitudes de registro para ser incluido en el padrón.

De ellas, 257 corresponden a personas físicas y, de estas, 200 cumplieron con los requisitos establecidos y 57 no los cumplieron.

Hubo 96 organizaciones que solicitaron su registro, pero 88 cumplieron con los requisitos establecidos y ocho fueron rechazadas por no acreditarlos.

“Las personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo deberán declarar y mantener actualizada, a través del sistema electrónico de registro, la totalidad de los temas en que participen y de las personas físicas o morales cuyos intereses representen.

“No podrán llevar a cabo actividades de cabildeo las y los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones y hasta dos años después de haber concluido su cargo”, establecen las reglas para el Padrón de Cabilderos.

Credencial digital y acceso restringido

A las personas registradas “se les expedirá una credencial digital que acredita su inclusión en el padrón, la cual deberán presentar al ingresar al Senado de la República y se desactivará cuando causen baja. El acceso y el registro de entrada estarán a cargo de la Secretaría General de Servicios Administrativos, por conducto de la Dirección General de Resguardo Parlamentario.

Las personas registradas sólo podrán ingresar a las áreas relacionadas con las actividades que pretendan desarrollar, no podrán ingresar al salón de sesiones y podrán asistir, en calidad de observadoras, a las reuniones públicas de las comisiones y a los eventos que estas o las senadoras y los senadores organicen, sujeto al cupo disponible y al registro previo, salvo que la junta directiva de la comisión haya declarado reservada la reunión”, ordena el mecanismo para la labor de los cabilderos dentro del Senado.

Informes obligatorios

Asimismo, estarán obligados a “rendir un informe bimestral de sus actividades a la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva, a través del sistema electrónico de registro.

“Notificar por el mismo medio cualquier cambio en la información proporcionada en su solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que ocurra. Conducirse con respeto hacia las y los senadores y sujetarse a las disposiciones administrativas aplicables durante su permanencia en las instalaciones.