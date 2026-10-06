Avanza reforma a Ley Aduanera en San Lázaro para frenar huachicol fiscal

El debate sobre la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera en la Cámara de Diputados se ha centrado en la importancia de esta para combatir el huachicol fiscal, según Morena, PVEM y PT, y su insuficiencia para frenar ese delito, de acuerdo con la oposición.

Al fijar sus posicionamientos, representantes del PAN, PRI y MC se pronunciaron por más acciones en contra de esas prácticas, señalando que el gobierno no ha confrontado a los involucrados en la red que ha desfalcado al Estado mexicano por esa vía. Adelantaron que votarán en contra del dictamen.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, presentó el proyecto de decreto, destacando la relevancia de los cambios que se hicieron en San Lázaro para reforzar el combate al robo de gasolinas e hidrocarburos.

“Lo hicimos porque los hidrocarburos y petrolíferos son mercancías estratégicas para la economía nacional”, definió el legislador.

“En la Comisión de Hacienda hicimos modificaciones para perfeccionar la iniciativa del Ejecutivo federal. La primera de ellas incorpora un régimen sancionatorio reforzado para los casos relacionados con hidrocarburos y petrolíferos, estableciendo multas equivalentes de entre el 50 y el 100 por ciento del valor comercial de las mercancías cuando se actualicen determinadas infracciones aduaneras vinculadas con este tipo de productos”, explicó el morenista.

Destacó que esta modificación contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios.

Reseñó que en la Comisión de Hacienda hubo coincidencia en que el contrabando y el huachicol fiscal son conductas que generan graves afectaciones a la hacienda pública y a los mecanismos de control del Estado mexicano.

“Por ello consideramos indispensable enviar una señal clara: quien utilice operaciones aduaneras para facilitar esquemas ilícitos relacionados con combustibles deberá enfrentar consecuencias proporcionales a la gravedad del daño que ocasiona al país”, advirtió.

Expuso el diputado Antonio Altamirano que el planteamiento central del dictamen es fortalecer los mecanismos legales que permitan proteger el interés fiscal del Estado mexicano, combatir la evasión y cerrar espacios a conductas ilícitas que afectan las finanzas públicas.

Enfatizó que la reforma busca “atacar de frente fenómenos que durante muchos años han afectado profundamente a nuestro país, como es el contrabando de mercancías y lo que coloquialmente se ha conocido como el huachicol fiscal”.

Reiteró el presidente de la Comisión que esta ley fortalece las facultades de las aduanas, desde donde, dijo, “se combate una parte importante de las redes que buscan obtener beneficios mediante el contrabando, la evasión y el huachicol fiscal”.

Explicó que el objetivo de la reforma es el combate frontal a la subvaluación de mercancías y que una diferencia en el valor declarado pueda ser revisada por la autoridad mediante criterios y procedimientos establecidos en la propia legislación.