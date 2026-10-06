Diputados aprueban endurecer sanciones aduaneras por contrabando de hidrocarburos

La reforma a la Ley Aduanera que endurece las penas contra declaraciones de mercancías por debajo de su valor real y el robo de hidrocarburos y gasolinas fue aprobada en la Cámara de Diputados con 334 votos a favor de Morena, PVEM y PT.

Más tarde, la votación en lo particular fue de 338 votos a favor y 114 en contra, con lo que el dictamen pasó al Senado para continuar con el proceso de aprobación.

Los legisladores del PAN, PRI y MC se manifestaron en contra, por considerar que el incremento de las multas por subvaluaciones de productos diversos es desproporcional y el embargo precautorio podría dar paso a injusticias.

En el debate se recordó que, el jueves pasado, representantes de las seis bancadas de San Lázaro respaldaron por unanimidad los cambios que se le hicieron a la iniciativa presidencial, en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para endurecer el castigo al delito del huachicol.

“Lo hicimos porque los hidrocarburos y petrolíferos son mercancías estratégicas para la economía nacional”, definió el presidente de la Comisión, Carol Antonio Altamirano (Morena).

MULTAS Y COMBATE A REDES

Destacó que con el voto de todos los diputados de esa instancia legislativa se incorporó un régimen sancionatorio reforzado para ese delito, “estableciendo multas equivalentes de entre el 50 y el 100 % del valor comercial de las mercancías cuando se actualicen determinadas infracciones aduaneras vinculadas con este tipo de productos”.

El diputado por Oaxaca expuso en la tribuna que, de esa manera, la Cámara envía “una señal clara: quien utilice operaciones aduaneras para facilitar esquemas ilícitos relacionados con combustibles deberá enfrentar consecuencias proporcionales a la gravedad del daño que ocasiona al país”.

Destacó Antonio Altamirano que la reforma busca “atacar de frente fenómenos que durante muchos años han afectado profundamente a nuestro país, como es el contrabando de mercancías y lo que coloquialmente se ha conocido como el huachicol fiscal”.

Reiteró el presidente de la Comisión que esta ley fortalece las facultades de las aduanas, desde donde, dijo, “se combate una parte importante de las redes que buscan obtener beneficios mediante el contrabando, la evasión y el huachicol fiscal”.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Legisladores de oposición se refirieron a Andrés López Beltrán, a Amílcar Olán y al diputado Daniel Asaf, ausente en la sesión, como presuntos involucrados en el tráfico de huachicol, gracias a la protección gubernamental, dijeron.

En respuesta, diputadas de Morena dijeron que el PAN defendía a un exgobernador procesado por contrabando de hidrocarburos, en alusión a Ernesto Ruffo.

El vicecoordinador de la diputación panista, Federico Döring, presentó de nueva cuenta la reserva que en la Comisión de Hacienda no consiguió el apoyo de Morena y que buscaba castigar la colusión.

“Si algo le sobra al ratero de Andy, Amílcar y a los que viajan a Tokio con él, es dinero para pagar las multas. (Por eso) no solo hay que multar al que quiera defraudar con barcotes de huachicol fiscal, sino también hay que retirarle la patente al privado que se colude para financiar las campañas de Morena”, expuso el panista.

Héctor Saúl Téllez (PAN) dijo que la Ley Aduanera castiga a los productores, importadores y a empresas dedicadas al comercio exterior, alertando que tendrá consecuencias adversas en los sectores textil y de calzado.

En el mismo sentido se pronunció Patricia Elizondo (MC): “Se apunta al importador que sí aparece en el sistema y no a la red que lo evade con permisos”.

El diputado Christian Castro (PRI) sostuvo que no puede darse el mismo trato a una red organizada de contrabando que a una empresa formal que enfrente una irregularidad administrativa susceptible de aclararse. “No toda irregularidad es delincuencia, y no todo contribuyente sujeto a revisión es un delincuente”.