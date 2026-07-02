Nacen siete nuevos partidos locales rumbo a 2027; varios tienen registro condicionado
De las 89 organizaciones ciudadanas que iniciaron el trámite, solo siete obtuvieron luz verde por parte de los organismos públicos locales electorales
Mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó el registro de nuevos partidos políticos nacionales, en los estados avanza también la reconfiguración del mapa político local, con siete nuevos partidos que ya obtuvieron su registro para competir en las elecciones de 2027, aunque varios de ellos nacieron bajo condición de corregir irregularidades en sus documentos básicos.
De acuerdo con el Sexto Informe sobre el Proceso de Registro de Partidos Políticos Locales 2025-2026, en nueve entidades se desarrollaron procedimientos. En total, 89 organizaciones ciudadanas manifestaron su intención; sin embargo, únicamente 12 lograron presentar formalmente su solicitud ante los organismos públicos locales electorales (OPLE).
Hasta el momento, los OPLE han aprobado el nacimiento de siete partidos políticos locales: tres en Chiapas, uno en el Estado de México, uno en Jalisco y dos en Veracruz. En contraste, Tabasco rechazó la única solicitud presentada por irregularidades en materia de fiscalización, mientras que en Ciudad de México y Puebla ninguna organización alcanzó la etapa de solicitud formal.
El informe advierte que varios de los nuevos institutos políticos deberán realizar adecuaciones a sus documentos básicos para conservar su registro. En el Estado de México, el partido Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales recibió un registro condicionado y deberá subsanar las observaciones; de no hacerlo, podría perder su registro.
En Jalisco, el nuevo Partido Humanista fue apercibido para integrar formalmente su dirigencia y realizar modificaciones estatutarias dentro de los 30 días hábiles, bajo la advertencia de que el incumplimiento podría derivar en su cancelación. Una situación similar enfrentan los nuevos partidos de Veracruz, Bienestar y Justicia Social y Asociación Veracruzana Antipopulismo, cuyos registros también quedaron sujetos al cumplimiento de modificaciones ordenadas por la autoridad electoral.
Con estos registros, el sistema de partidos continúa expandiéndose tanto a nivel nacional como estatal, de cara al proceso electoral de 2027, en el que estarán en juego la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales en todo el país.
¿Quiénes están detrás de los siete nuevos partidos locales?
- 1.FUERZA CHIAPANECA
- Chiapas
- Origen:
- -Nació de la organización Fuerza Chiapaneca 4T A.C.
- Quiénes lo impulsan:
- -Ex operadores de la Cuarta Transformación en Chiapas
- -Liderazgos regionales cercanos al gobierno estatal
- Afinidad política:
- -Muy cercana a Morena y al proyecto de la 4T.
- Base social:
- -Organizaciones comunitarias
- -Estructuras territoriales
- -Militancia cercana a Morena
- 2.MOVIMIENTO DE ESPERANZA
- Chiapas
- Origen:
- -Proviene de la asociación Movimiento de Esperanza y Humanismo de Chiapas.
- Dirigentes:
- -José Alejandro "Pepe" Garza Cruz.
- Quiénes lo fundaron
- -Ex cuadros de Morena
- -Ex integrantes del PVEM
- -Operadores cercanos a Jovany Salazar
- Afinidad política:
- -Cercana al bloque Morena-PVEM
- Base social
- -Empresarios locales
- -Comunidades indígenas
- -Organizaciones rurales
- -Redes académicas regionales
- 3.PARTIDO CONCIENCIA HUMANA
- Chiapas
- Origen:
- -Movimiento Humanista de Chiapas A.C.
- Quiénes lo impulsan:
- -Ex militantes de izquierda
- -Activistas ciudadanos
- -Liderazgos del magisterio
- Afinidad política:
- -Centro-izquierda independiente
- -No aparece ligado directamente a Morena ni a la oposición tradicional
- Base social:
- -Sindicatos independientes
- -Maestros
- -Personal de salud
- -Organizaciones civiles
- -Clases medias urbanas
- 4.PARTIDO HUMANISTA
- Jalisco
- Origen:
- -Construsuai A.C.
- Quiénes lo impulsan:
- -Retoma la tradición del antiguo Partido Humanista
- Afinidad política:
- -Humanista.
- -No existe evidencia pública de cercanía formal ni con Morena ni con la alianza opositora
- Base social:
- -Organizaciones ciudadanas
- -Liderazgos comunitarios
- -Activistas sociales
- 5.PODER MEXIQUENSE DE OPORTUNIDADES SOCIALES (PODEMOS)
- Estado de México
- Origen:
- -Escisión del PRD mexiquense
- Dirigente:
- -Cristian Campuzano
- Quiénes lo fundaron:
- Exdirigentes estatales del PRD
- Afinidad política
- -Centro-izquierda
- -Más cercano al antiguo perredismo que a Morena
- Base social:
- -Colonias populares
- -Redes vecinales
- -Jóvenes profesionistas
- -Liderazgos municipales
- 6.BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL
- Veracruz
- Origen:
- -Hereda parte de la estructura del desaparecido Partido Cardenista.
- Quiénes lo impulsan:
- -Grupo político de Antonio Luna Andrade
- Afinidad política:
- -Regional
- -Opera como fuerza local independiente
- Base social:
- -Organizaciones regionales
- -Antiguos cuadros cardenistas
- -Liderazgos municipales
- 7.PARTIDO VERACRUZANO ANTIPOPULISTA
- (antes Asociación Veracruzana Antipopulismo)
- Veracruz
- Origen:
- -Impulsado por Héctor Yunes Landa tras su salida del PRI
- Quiénes lo fundaron:
- -Exdirigentes y ex funcionarios priistas
- Afinidad política:
- Oposición a Morena
- Su discurso se construye explícitamente como alternativa al proyecto de la 4T
- Base social:
- -Expriistas
- -Empresarios
- -Liderazgos municipales
- -Organizaciones civiles opositoras