Nacen siete nuevos partidos locales rumbo a 2027; varios tienen registro condicionado

Mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó el registro de nuevos partidos políticos nacionales, en los estados avanza también la reconfiguración del mapa político local, con siete nuevos partidos que ya obtuvieron su registro para competir en las elecciones de 2027, aunque varios de ellos nacieron bajo condición de corregir irregularidades en sus documentos básicos.

De acuerdo con el Sexto Informe sobre el Proceso de Registro de Partidos Políticos Locales 2025-2026, en nueve entidades se desarrollaron procedimientos. En total, 89 organizaciones ciudadanas manifestaron su intención; sin embargo, únicamente 12 lograron presentar formalmente su solicitud ante los organismos públicos locales electorales (OPLE).

Hasta el momento, los OPLE han aprobado el nacimiento de siete partidos políticos locales: tres en Chiapas, uno en el Estado de México, uno en Jalisco y dos en Veracruz. En contraste, Tabasco rechazó la única solicitud presentada por irregularidades en materia de fiscalización, mientras que en Ciudad de México y Puebla ninguna organización alcanzó la etapa de solicitud formal.

El informe advierte que varios de los nuevos institutos políticos deberán realizar adecuaciones a sus documentos básicos para conservar su registro. En el Estado de México, el partido Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales recibió un registro condicionado y deberá subsanar las observaciones; de no hacerlo, podría perder su registro.

En Jalisco, el nuevo Partido Humanista fue apercibido para integrar formalmente su dirigencia y realizar modificaciones estatutarias dentro de los 30 días hábiles, bajo la advertencia de que el incumplimiento podría derivar en su cancelación. Una situación similar enfrentan los nuevos partidos de Veracruz, Bienestar y Justicia Social y Asociación Veracruzana Antipopulismo, cuyos registros también quedaron sujetos al cumplimiento de modificaciones ordenadas por la autoridad electoral.

Con estos registros, el sistema de partidos continúa expandiéndose tanto a nivel nacional como estatal, de cara al proceso electoral de 2027, en el que estarán en juego la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales en todo el país.

¿Quiénes están detrás de los siete nuevos partidos locales?