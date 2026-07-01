Sheinbaum se lanza contra Somos México: "un nuevo partido de viejos"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó la nueva agrupación política “Somos México” al considerar que “es un nuevo partido con viejos políticos”.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo señaló que este partido político busca el regreso del viejo régimen. Sostuvo que representa el periodo neoliberal en donde se registraron varios fraudes electorales.

“Es como este nuevo partido que impulsa el viejo régimen. Porque eso busca, ¿No? Regresar al viejo régimen. Ese es el objetivo, es un nuevo partido de viejos que regresan al pasado, porque eso es lo que buscan regresar al pasado”, advirtió.

Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo surgen justo en el marco de la consolidación de esta fuerza política. A partir de este 1 de julio, "Somos México" inició formalmente sus actividades tras recibir sus primeras oficinas dentro de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Esto ocurre luego de que el Consejo General del instituto aprobara su registro a finales de junio, con lo cual la agrupación ha adquirido plenamente los derechos y obligaciones que la ley otorga a los partidos políticos nacionales. Sin embargo, su entrada al escenario electoral no fue bien recibida desde Palacio Nacional.