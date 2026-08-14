Gobernadoras y gobernadores de la 4T cierran filas en defensa de México y su soberanía

Un total de 24 titulares de los gobiernos ejecutivos de las entidades federativas y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México emitieron un pronunciamiento conjunto para refrendar su compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

Los mandatarios estatales de la Cuarta Transformación rechazaron categóricamente los intentos de injerencia extranjera en los asuntos internos del país y advirtieron que responderán con trabajo, responsabilidad y resultados institucionales ante las campañas que buscan desacreditar su proyecto de nación.

En el posicionamiento oficial, las y los gobernantes estatales subrayaron que su movimiento emana de la organización popular y rechazaron las acusaciones que pretenden atribuirles conductas delictivas o de corrupción.

Puntualizaron que los actores políticos vinculados al crimen organizado, a los delitos de cuello blanco o a intereses económicos contrarios al bienestar de las mayorías carecen de autoridad moral para cuestionar la gestión pública actual.

A través de un posicionamiento conjunto, los jefes de los ejecutivos locales manifestaron una postura a favor de la independencia del país al aseverar que “no permitirán la injerencia extranjera en asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo de México y a sus instituciones. México es un país libre, independiente y soberano”.

Asimismo, ratificaron su convicción de no ceder ante presiones ni intereses particulares.

El documento fue suscrito por las y los ejecutivos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El desplegado concluye con una sentencia directa hacia la oposición y actores externos al señalar que a los traidores a la patria siempre los juzga la historia.