Ariadna Montiel acusa al "PRIAN" de entregarse a intereses extranjeros

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó a lo que llamó bloque conservador de actuar con "traición a la patria" e "hipocresía" al recurrir a narrativas e influencias extranjeras ante la falta de respaldo popular en las urnas.

La reacción de la lideresa partidista se dio como respuesta a la conferencia de prensa ofrecida por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, junto con los liderazgos blanquiazules Max Cortázar, Jorge Triana y Federico Döring, quienes exigieron explicaciones sobre presuntos vínculos de Andrés López Beltrán con la delincuencia organizada.

Ante los señalamientos, Montiel aseveró que la postura de la cúpula opositora obedece al rechazo ciudadano acumulado tras décadas de gobierno, comparando su actuar con episodios históricos del conservadurismo nacional.

“En la absoluta desesperación del #PRIAN, porque sabe que no cuenta con el respaldo del pueblo y que volverá a perder en las urnas, porque durante décadas lo abandonaron. Ha decidido hacer lo que históricamente ha hecho el conservadurismo: buscar afuera la fuerza que no tiene en México y entregarse a los intereses extranjeros”, afirmó la presidenta de Morena.

Montiel remarcó que el proyecto de la Cuarta Transformación se mantiene sólido y apoyado por las mayorías, subrayando que “en nuestro país deciden las y los mexicanos”.

En materia de seguridad y combate a la delincuencia, la dirigente de Morena desestimó al PAN para exigir investigaciones, acusando a Acción Nacional de proteger a sus propios militantes cuando son objeto de indagatorias por delitos financieros y energéticos.

En ese sentido, hizo referencia al exgobernador panista Ernesto Ruffo, señalándolo de formar parte de un entramado de comercio ilegal de combustibles:

“Son cínicos hablando de huachicol y, cuando los señalamientos alcanzaron al panista #ErnestoRuffo, corrieron a pedir impunidad, a pesar de que existen más pruebas que lo señalan como parte de una gran red de huachicol fiscal”, recriminó Montiel.

Finalmente, dijo que la oposición padece de "corrupción y doble moral", sugiriéndoles de forma irónica actualizar sus lemas partidistas bajo los conceptos de “Traición, corrupción y huachicol”.