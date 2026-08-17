“Cierro un ciclo”: Mónica Soto anuncia su salida del TEPJF

La magistrada Mónica Soto anunció su renuncia a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con efectos al 31 de agosto, con lo que cerrará una carrera de tres décadas en las instituciones electorales de México.

Durante el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales, organizado por el propio Tribunal, Soto comunicó su decisión con la voz entrecortada y afirmó que se trata de un “cierre de ciclo” y de un alto en su vida profesional y jurisdiccional.

“He tomado la decisión de separarme del cargo como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, anunció ante magistradas y magistrados electorales de todo el país.

Explicó que su decisión responde a un compromiso que considera cumplido “con mi patria, con mi tribunal, pero también con mi familia”. Recordó que los cargos públicos tienen una temporalidad y señaló que el compromiso que asumió con su familia también contemplaba un periodo determinado, que incluso concluyó hace algunos meses.

Dijo que se irá a La Paz, Baja California, de donde es originaria y donde inició su carrera.

Soto inició su trayectoria hace 30 años en el ámbito electoral local y destacó que concluirá su carrera precisamente en ese nivel. “Ahí me inicié y, como dije al inicio, ahí concluiré”, afirmó.

La renuncia ocurre después de una etapa de diferencias dentro de la Sala Superior y luego de versiones periodísticas que la ubicaban como posible candidata a ocupar un consulado en Houston o Barcelona. Esas versiones también relacionaron su salida con el rompimiento de una alianza política interna con los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña. Sin embargo, en su discurso Soto no hizo referencia a esas versiones ni explicó su decisión en esos términos.

“Hoy cierro un ciclo en mi vida electoral institucional en nuestro país”, afirmó, antes de despedirse con un mensaje a sus colegas: “Me tocará verles desde otra trinchera”.