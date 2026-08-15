PVEM celebra avances en economía circular

El Partido Verde Ecologista de México celebró la implementación de políticas públicas fundamentadas en el modelo de economía circular, al destacar sus beneficios preventivos y la reducción de costos ambientales y económicos a largo plazo. La postura se dio a conocer a raíz de los resultados de la campaña “Gol por el Ambiente”, impulsada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual logró recolectar miles de kilogramos de prendas e insumos usados para darles un segundo uso mediante esquemas de reutilización y reciclaje.

De acuerdo con la organización política, la Ley General de Economía Circular constituye la base operativa para consolidar estrategias sostenibles en el país. Esta normativa establece reglas claras para la planeación, ejecución y evaluación de acciones gubernamentales, como la apertura de centros de acopio textiles por parte de la Profepa, cuyo objetivo es la recuperación de más de 19 mil 900 kilogramos de ropa y productos afines donados por la ciudadanía.

El partido advirtió sobre la urgencia de transitar hacia un modelo cultural centrado en la reducción, la reutilización y el reciclaje. Se señaló que el consumo desmedido propio del sistema económico actual ha acelerado el deterioro ambiental y la acumulación de desechos en el territorio nacional.

Asimismo, se enfatizó que uno de los principales obstáculos en materia de sostenibilidad es la falta de articulación entre las políticas públicas vigentes, lo que limita su impacto social y ambiental. Ante este panorama, se subrayó que la legislación en materia de economía circular facilita la integración de diversos instrumentos bajo un marco unificado, lo que brinda mayor coherencia a las acciones institucionales.