Partido Paz y Somos México reciben sus primeras oficinas en el INE

A partir de este miércoles, los nuevos partidos políticos nacionales Partido Paz y Somos México iniciarán formalmente sus actividades dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), al recibir las oficinas que ocuparán como fuerzas políticas con registro nacional.

La entrega de los espacios y de las constancias correspondientes forma parte de la ejecución administrativa de las resoluciones aprobadas por el Consejo General el pasado 25 de junio, cuyos acuerdos fueron publicados este martes en la Gaceta Electoral con los engroses derivados de la discusión del máximo órgano de dirección del Instituto.

Con la publicación oficial, el registro de ambas organizaciones surte efectos a partir del 1 de julio de 2026, fecha en la que adquieren plenamente los derechos y obligaciones que la legislación otorga a los partidos políticos nacionales.

El INE informó que la asignación de oficinas y la entrega de constancias forman parte de las actuaciones institucionales previstas en el procedimiento de registro de nuevos partidos, con lo que da continuidad al proceso conforme a los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad.

El acto de entrega de oficinas estará cerrado a la prensa debido a que el Instituto decretó 45 días de home office por el mundial de futbol.