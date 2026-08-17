Develan retrato de Ifigenia Martínez en la Cámara de Diputados

Al develar el retrato de Ifigenia Martínez en la galería de las presidencias de la Mesa Directiva, la diputada Kenia López Rabadán afirmó que la maestra fue una mujer que abrió caminos cuando todavía eran pocos los espacios donde las mujeres podían participar plenamente en la vida pública.

“Aquí estuvo una gigante de la patria, una mujer que hizo de la política una vocación de servicio, que llevó el conocimiento y la razón al debate público y que con su propia trayectoria demostró que los espacios de decisión también pertenecen a las mujeres”, expuso la presidenta de San Lázaro.

López Rabadán sostuvo que Ifigenia Martínez fue una mujer pionera que contribuyó a ampliar los caminos de quienes ahora ocupan cargos de representación.

Recordó la diputada presidenta que la primera mexicana en obtener una maestría en Economía en la Universidad de Harvard fue “una economista visionaria, académica, incansable y, sobre todo, una mujer profundamente comprometida con México”.

La economista fue homenajeada. Especial

Kenia López recordó que la homenajeada fue en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados “sinónimo de firmeza, conocimiento y una elegancia parlamentaria intachable. Supo defender sus convicciones con rigor y, al mismo tiempo, tender puentes con templanza y altura política en los momentos de mayor complejidad”.