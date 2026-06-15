Morena, PVEM y PT amarran alianza para 16 de 17 gubernaturas; San Luis Potosí puede quedar fuera

Aunque de manera oficial ninguno de los partidos políticos confirmó, porque se mantienen las mesas de diálogo, la senadora Jasmin Bugarín anunció desde Nayarit que habrá coalición electoral Morena-PVEM-PT en 16 de las 17 entidades federativas que elegirán gobernador, por lo que en San Luis Potosí irán por separado.

Durante una conferencia de prensa en Nayarit, donde anunció que solicitó licencia para separarse del cargo de senadora, a fin de participar en la encuesta de Morena, Jasmín Bugarín reveló que recientemente tuvo una reunión con la dirigente nacional del Verde, Karen Castrejón, quien le adelantó los acuerdos de la coalición.

“Vamos a participar en este proceso dentro de la coalición que integran Morena, Verde y PT y aclaro que dentro de la coalición, porque en esta reunión la dirigencia nacional fue muy clara y muy contundente al aclarar que vamos a ir en coalición en los 16 de los 17 estados de la República. En San Luis Potosí aún no han fijado postura, aun no hay llegado a un consenso, a un acuerdo. Dejando fuera a San Luis Potosí, que seguramente en su momento habrán de tomar la decisión las dirigencias nacionales, las otras 16 gubernaturas, incluyendo Nayarit, vamos a ir en coalición en el siguiente proceso electoral”, aseguró.

Durante los procesos electivos en que han ido juntos Morena-Verde y PT las reglas son que tanto el Verde como el PT tienen derecho de proponer un aspirante a participar en las encuestas que realiza Morena para elegir a los llamados Coordinadores Estatales, que en realidad son candidatos a la gubernatura.

Hasta el momento, del Partido Verde Jasmín Bugarín ya levantó la mano, de manera oficial, para competir por la gubernatura de Nayarit; el diputado federal Carlos Puente es aspirante para Zacatecas; el también diputado Jorge Ramos, en Baja California; la senadora Karen Castrejón para Guerrero; el también senador Virgilio Mendoza para Colima; el diputados Ricardo Madrid, en Sinaloa; el diputados Ricardo Astudillo en Querétaro; el diputado Manuel Cota en Baja California Sur; el senador Waldo Fernández, en Nuevo León y el diputado Ernesto Núñez Aguilar para Michoacán.

Por su parte, el Partido del Trabajo sólo tiene hasta el momento a la senadora Geovanna Bañuelos como una fuerte aspirante a la gubernatura de Zacatecas.

La posibilidad de que en San Luis Potosí no exista coalición oficialista está abierta desde principio de este año. Ahí el Verde tiene como su principal aspirante a la senadora Ruth González, quien se sujetará únicamente a los estatutos del Verde para definir su posible candidatura.