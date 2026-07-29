A finales de agosto, dictamen para expedir la Ley General contra el Feminicidio

La Comisión para la Igualdad de Género del Senado aprobó la ruta crítica para el análisis y discusión de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, con proyecto de Decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

La presidenta de la comisión, la senadora de Morena, Martha Lucía Micher, detalló que la ruta crítica inició con la recepción de la iniciativa presidencial el pasado 23 de julio; de inmediato arrancó el análisis preliminar; además, en julio y agosto se hará un estudio técnico y jurídico para observar la congruencia con el marco constitucional.

Agregó que en la primera semana de agosto se recibirán las observaciones y propuestas por parte de legisladores, instituciones públicas, academia, sociedad, expertos, y actores relevantes, a través de un micrositio que se habilitará a la brevedad para ello.

La ruta crítica contempla la mesa de diálogo “Hacia una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio”, que se llevará a cabo el 18 de agosto, para luego pasar a la sistematización y valoración de las propuestas.

Ello contribuirá a identificar insumos para fortalecer la iniciativa, etapa que se desarrollará del 19 al 24 de agosto; para que, finalmente, se dé paso a la elaboración del proyecto del dictamen entre el 25 y 30 de agosto.

La presidenta del Senado y próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que en México el feminicidio no se acredita ni se castiga igual en todo el territorio, y contar con 32 códigos penales significa 32 maneras muy distintas y miradas diferentes para nombrar el asesinato de las mujeres por razones de género.

Apuntó que hay entidades en las que las razones de género son tan restrictivas que el delito termina reclasificado como homicidio simple.

“Familias han luchado por años y hasta décadas para que se castigue al responsable y para que al delito se le llame por su nombre”, expuso.

La disparidad entre tipos penales, dijo, ha significado en los hechos que la justicia que recibe la familia de una víctima dependa del Código Penal del estado donde fue asesinada, es decir, “es una lotería territorial de la justicia, lo que es inadmisible en un Estado federal que se reclama garante de la igualdad ante la ley”.

Castillo Juárez subrayó que una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio significa tres cosas concretas:

Homologar el tipo penal , para que el feminicidio sea el mismo delito en todo el territorio nacional.

, para que el feminicidio sea el mismo delito en todo el territorio nacional. Establecer estándares mínimos de investigación con perspectiva de género , para que ninguna carpeta se cierre por negligencia o por prejuicio.

, para que ninguna carpeta se cierre por negligencia o por prejuicio. Que toda muerte violenta de una mujer se investigue desde el primer momento como feminicidio.

En tanto, la senadora Martha Lucía Micher explicó que la ruta crítica tiene como objetivo acompañar el estudio de la propuesta legislativa que busca establecer un tipo penal único para todo el país y un marco normativo general que fortalezca la prevención, investigación, sanción y reparación del daño por el delito de feminicidio.

“El objetivo es que el proceso legislativo permita construir una legislación sólida, eficaz y acorde a las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado mexicano, que contribuya a prevenir el feminicidio, combatir la impunidad y garantizar a las mujeres y sus familias el acceso efectivo a la justicia, sin omisiones, sin errores, tiempos eternos o vulnerar la libertad, seguridad y dignidad de las víctimas”, concluded.

Por Movimiento Ciudadano, la senadora Amalia García calificó de formidable la iniciativa que se discutirá en las próximas semanas, porque busca sobre todo homologar el tipo penal de feminicidio.

“Es muy importante para que se cuente con estándares armonizados y que las investigaciones se realicen con perspectiva de género, y que no quede en la impunidad ese lamentable delito”, apuntó.