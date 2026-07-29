Designan a consejeros del INE para la nueva comisión que revisará candidaturas
El Instituto Nacional Electoral integró la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, órgano que estará encabezado por los consejeros Arturo Chávez, Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas.
El Instituto Nacional Electoral (INE), integró la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, designando para este proyecto a los consejeros Arturo Chávez, Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas.
Tendrán la tarea de coordinar la revisión voluntaria de perfiles de aspirantes a cargos de elección popular para detectar posibles vínculos con la delincuencia organizada o actividades ilícitas de cara a las elecciones federales del año entrante.
La Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas no realizará investigaciones por cuenta propia, sino que fungirá como un enlace institucional entre el INE y diversas dependencias federales encargadas de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y vigilancia financiera.
Podrá solicitar información a instituciones como:
- Fiscalía General de la República (FGR).
- Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Una vez teniendo esos datos, se elaborará una evaluación de riesgo que será entregada exclusivamente al partido político o candidatura independiente que haya solicitado la revisión.
La comisión fue creada como parte de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), publicada el pasado 2 de junio, y constituye uno de los nuevos mecanismos derivados de la reforma constitucional en materia electoral.