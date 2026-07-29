Designan a consejeros del INE para la nueva comisión que revisará candidaturas

El Instituto Nacional Electoral (INE), integró la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, designando para este proyecto a los consejeros Arturo Chávez, Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas.

Tendrán la tarea de coordinar la revisión voluntaria de perfiles de aspirantes a cargos de elección popular para detectar posibles vínculos con la delincuencia organizada o actividades ilícitas de cara a las elecciones federales del año entrante.

La Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas no realizará investigaciones por cuenta propia, sino que fungirá como un enlace institucional entre el INE y diversas dependencias federales encargadas de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y vigilancia financiera.

Podrá solicitar información a instituciones como:

Fiscalía General de la República (FGR) .

. Centro Nacional de Inteligencia (CNI) .

. Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) .

. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Una vez teniendo esos datos, se elaborará una evaluación de riesgo que será entregada exclusivamente al partido político o candidatura independiente que haya solicitado la revisión.

La comisión fue creada como parte de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), publicada el pasado 2 de junio, y constituye uno de los nuevos mecanismos derivados de la reforma constitucional en materia electoral.